به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، این اولین سفر وزیر کشور روسیه به ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که به منظور گفت‌وگو با مقامات کشورمان صورت می‌پذیرد.

بر اساس این گزارش این سفر به دعوت وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد و قرار است در طی اقامت دو روزه "کولوکولتسف" در ایران، وزراء دو کشور همسایه در رابطه با موضوعات پر اولویت در زمینه تعمیق وگسترش همکاری‌ها، پیگیری توافقنامه‌های فی‌مابین در عرصه‌های امنیتی، مرزی، انتظامی، همکاری‌های استانی دو کشور و همچنین موضوعات منطقه‌ای با یکدیگر به گفت‌وگو و تبادل نظر بپردازند.

توسعه همکاری‌های پلیسی در بخش های آموزشی و عملیاتی یکی دیگر از اهداف سفر کولوکولتسف وزیر کشور فدراسیون روسیه به جمهوری اسلامی ایران است.