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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

هفته بیست و دوم لیگ برتر/

تساوی آبی‌پوشان برابر ملوان و بازگشت به صدر/ استقلال بدتر از پرسپولیس!

تساوی آبی‌پوشان برابر ملوان و بازگشت به صدر/ استقلال بدتر از پرسپولیس!

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و استقلال در حالی با تساوی بدون گل همراه شد که شاگردان امیر قلعه‌نویی با کسب یک امتیاز این بازی، پیش از برگزاری دربی پایتخت، مجددا به صدرجدول بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 دقیقه امروز شنبه با برگزاری دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و استقلال پیگیری شد که در این مسابقه دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این بازی که با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه تختی بندرانزلی برگزار شد، سعید عزت‌اللهی و سیدجلال رافخایی از ملوان و فرزاد حاتمی، سیاوش اکبرپور و جی‌لوید ساموئل از استقلال از داور بازی کارت زرد گرفتند.

با این تساوی استقلال 42 امتیازی شد و پیش از برگزاری دربی پایتخت، بار دیگر به صدر جدول بازگشت اما ملوان هم با 32 امتیاز و به خاطر گل زده بیشتر نسبت به راه‌آهن به رده ششم صعود کرد.

شاگردان امیر قلعه نویی در حالی برابر ملوان به تساوی بدون گل رضایت دادند که نمایشی ضعیف و دور از انتظار داشتند و تنها یک موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کردند. پرسپولیس هم در دیدار برابر داماش نمایش همیشگی را نداشت اما بهتر از استقلال بازی کرد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر روز جمعه 6 بهمن ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1794914

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