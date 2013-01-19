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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

نجفدری خبر داد:

برگزاری مرحله یک چهارم نهایی تکواندو مازندران در فریدونکنار

برگزاری مرحله یک چهارم نهایی تکواندو مازندران در فریدونکنار

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تکواندو آمل گفت: مرحله یک چهارم نهایی تکواندو استان در فریدونکنار برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نجفدری بعد از ظهر شنبه در حاشیه مسابقات تکواندو قهرمانی مازندران در آمل اظهار داشت: تیم های صعود کننده مرحله یک چهارم نهایی لیگ تکواندو مازندران مشخص شدند.

وی افزود: مسابقات لیگ تکواندو قهرمانی رده های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان مازندران در ابتدا با حضور 27 تیم آغاز و به تدریج و در چند هفته برگزاری مسابقات به هشت تیم کاهش یافت.

نجفدری گفت: مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات 25 بهمن ماه در فریدونکنار برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی کمیته برگزاری مسابقات، این رقابتها تا نیمه نخست اسفند ماه با معرفی تیم قهرمان به کار خواهد پایان خواهد داد.

نجفدری افزود: مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تکواندو قهرمانی رده های سنی خردسالان ، نونهالان ونوجوانان مازندران که در شهرستان آمل برگزار شد، با مشخص شدن هشت تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی به پایان رسید.

وی بیان داشت: این مسابقات با حضور 10 تیم در مرحله یک هشتم نهایی در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار و تیم های آمل، فریدونکنار، تنکابن، نکا، جویبار، قائم شهر و نوشهر و بندپی بابل به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات صعود کردند.

نجفدری اظهار داشت: در پایان این مسابقات تیم های حاجی پور بابل و ساعدی عباس آباد حذف شدند.

کد مطلب 1794918

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