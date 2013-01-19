برگزاری مرحله یک چهارم نهایی تکواندو مازندران در فریدونکنار

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نجفدری بعد از ظهر شنبه در حاشیه مسابقات تکواندو قهرمانی مازندران در آمل اظهار داشت: تیم های صعود کننده مرحله یک چهارم نهایی لیگ تکواندو مازندران مشخص شدند.

وی افزود: مسابقات لیگ تکواندو قهرمانی رده های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان مازندران در ابتدا با حضور 27 تیم آغاز و به تدریج و در چند هفته برگزاری مسابقات به هشت تیم کاهش یافت.

نجفدری گفت: مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات 25 بهمن ماه در فریدونکنار برگزار خواهد شد.



وی تصریح کرد: با برنامه ریزی کمیته برگزاری مسابقات، این رقابتها تا نیمه نخست اسفند ماه با معرفی تیم قهرمان به کار خواهد پایان خواهد داد.



نجفدری افزود: مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تکواندو قهرمانی رده های سنی خردسالان ، نونهالان ونوجوانان مازندران که در شهرستان آمل برگزار شد، با مشخص شدن هشت تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی به پایان رسید.



وی بیان داشت: این مسابقات با حضور 10 تیم در مرحله یک هشتم نهایی در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار و تیم های آمل، فریدونکنار، تنکابن، نکا، جویبار، قائم شهر و نوشهر و بندپی بابل به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات صعود کردند.



نجفدری اظهار داشت: در پایان این مسابقات تیم های حاجی پور بابل و ساعدی عباس آباد حذف شدند.