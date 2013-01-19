جایگاه ایران در زیست فناوری خاورمیانه/ رشد 10برابری مقالات زیست فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس طائب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره زیست فناوری ایران با ارزیابی از برگزاری مطلوب این نمایشگاه افزود: حضور 120 شرکت دانش بنیان، 7 انجمن، 50 دانشگاه و پژوهشگاه، 12 پارک علم و فناوری و 15 شرکت خارجی در این نمایشگاه نشان دهنده توجه کشور به حوزه زیست فناوری است.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه زیست فناوری یک حوزه جدید علمی است اظهار داشت: امروزه در بسیاری از عرصه های زندگی بشر اعم از غذا، کشاورزی، صنعت، پزشکی، داروسازی و حتی علم رباتیک، زیست فناوری حضور دارد و بسیاری از رشته های تحصیلی در حوزه زیست فناوری تحقیقات بسیاری را انجام داده اند.

طائب با اشاره به وضعیت زیست فناوری در ایران و سایر کشورها خاطرنشان کرد: 15 کشور اول دنیا در حوزه زیست فناوی در سال 2011 حدود 375 میلیارد دلار فروش محصولات زیست فناوری داشته اند که این میزان در سال 2012 به 430 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی با تاکید براینکه این میزان فروش درحالی است که تحقیقات محققان در حوزه زیست فناوری بنیادی است و هنوز کاربردی نشده خاطرنشان کرد: در ایران نیز اقداماتی در این حوزه انجام داده اند که از آن جمله می توان به راه اندازی رشته زیست فناوری در 68 دانشگاه کشور اشاره کرد .

طائب با بیان اینکه این رشته ها در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری دانشجو می پذیرند ادامه داد: در حال حاضر 60درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه های مربوط به زیست فناوری مشغول به تحصیل هستند.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در سال 2005 ایران تنها 106 مقاله در حوزه زیست فناوری در مجلات بین الملللی منتشر کرده افزود: در حال حاضر رشد مقالات ما در این حوزه 10 برابر شده است.

طائب با تاکید براینکه در حال حاضر ایران توانسته است رتبه اول در منطقه خاورمیانه را در حوزه زیست فناوری بدست آورد اضافه کرد: لازم است تا 90 درصد پروژه ها و پایان نامه های دانشگاهی کشور کاربردی شوند.

وی با ابراز تاسف از اینکه تعداد مجلات علمی در حوزه زیست فناوری کافی نیست اظهار امیدواری کرد که صنایع کشور در این حوزه علمی اقداماتی انجام دهند تا زیست فناوری بتواند به توسعه مناسب دست یابد.