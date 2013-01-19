بزرگداشت دهه فجر به دور از سیاه نمایی و دخالت سلایق برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فروزان مهر، بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد دهه فجر اظهار کرد: در انتخاب سخنرانان دهه فجر از افرادی که وابستگی های حزبی دارند استفاده نمی شود و دراین راستا کسانی باید سخنرانی کنند که موجب آشنا سازی جوانان با آموزه های انقلاب اسلامی شوند.

وی ادامه داد: ایام دهه فجر تجدید بیعت با آرمان های انقلاب اسلامی است زیرا رجعت به اهداف انقلاب اسلامی یک مولفه اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات است.

نظام اسلامی مدیون شهدا است

وی با اشاره به تلفیقی بودن این استان تصریح کرد: خراسان رضوی به دلیل تلفیق شیعه و سنی باید همزمان با گرامیداشت انقلاب اسلامی از ظرفیت های استان استفاده کند و در راستای ارتقاء بیشتر وحدت تلاش کند.

وی سپس با تاید بر اینکه این نظام در عرصه های مختلف مدیون شهدا است، افزود: امیدواریم لیاقت خدمت گذاری برای خانواده شهدا را داشته باشیم تا در راهی که آنان قدم گذاشتند حرکت کنیم.

استاندار خراسان رضوی یادآور شد: ایام دهه فجر جز ایامی است که به عنوان یک عید بزرگ در نزد مردم معرفی شده و هر سال نسبت به سال گذشته این برنامه ها به صورت اثر گذار برگزار شده است.

وی عنوان کرد: شالوده اصلی برنامه های دهه فجر باید مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی و بر محور منویات امام راحل و مقام معظم رهبری باشد.

اقتدار نظام اسلامی زمینه ساز وحدت ملی است

وی گفت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی علاوه بر نمایش و اقتدار نظام اسلامی زمینه ساز وحدت ملی در میان اقشار مختلف است و در این راستا ما نیازمند تدوین دقیق و متناسب با عناوین انقلاب هستیم.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: امروز ما نیازمندیم با درک موقعیت شناسی و مقتضیات زمان جشن های انقلاب را در یک طراز ویژه تر برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه برای گرامیداشت دهه فجر مردم باید به صورت خودجوش اقدام کنند، افزود: مردم باید پای کار باشند و با فعال سازی تشکل ها در این عرصه حضور پیدا کنند و ستاد دهه فجر نیز در کنار مردم نظارت داشته باشد.

وی تصریح کرد: کار ستاد دهه فجر سیاست گذاری است و به نظر می رسد این ستاد باید وجه سیاست گذاری را بر وجه عملیاتی آن مقدم بداند.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات و برنامه های دهه فجرعنوان کرد: سال جاری با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و تشکیل اتاق فکر جریان استکباری برای طراحی توطئه ای جدید و مطرح کردن عبارات جدید نیاز است مراسم سالگرد سی و چهارمین پیروزی انقلاب اسلامی با برنامه ریزی دقیق تر برگزار شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ساکتین فتنه و کسانی که دم از انتخابات آزاد می زنند و هر روز با صدور قطع نامه و بیان تهدید به دنبال نابودی نظام اسلامی هستند.

زمان شناسی و دشمن شناسی

وی یادآور شد: سال جاری بسیار منحصر به فرد بوده و گردنه سختی است که مردم و ملت ما با اقتدا به امامشان با سرافرازی و شناخت موقعیت ها از آن عبور می کنند.

وی ادامه داد: اقتدا به امام، زمان شناسی و دشمن شناسی یکی از زمینه هایی است که در انقلاب و حماسه 9 دی باعث شد نظام اسلامی به اوج موفقیت برسد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با حرکت های پرشور زمینه ساز حضور حداکثری و چشم گیر مردم در عرصه های مختلف باشیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر یک حرکت ارزشمند می تواند شرایط را عوض و توطئه ها را خنثی کنیم، تصریح کرد: تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی باید با تمام قوا پای کار بیایند.

وی یادآور شد: در این شرایط لازم است راهبردها را از یک فضای کلیشه ای خالی و با برنامه هایی که بیانگر نشاط ملی است به جهانیان نشان داد که تحریم ها نمی تواند ملت اسلامی را به زانو درآورد.