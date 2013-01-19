واژگونی خودروی 405 در بزرگراه تهران - کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته تهران با حوادث بزرگ و کوچی همراه بود که نجاتگران سازمان آتش نشانی با حضور به موقع حوادث رخداده را پوشش دادند.

در یکی از این حوادث یک پرنده شکاری در کارگاه رنگ کاری واقع درخیابان الغدیر شمالی، کوچه میثاق موجب نگرانی کارگران شد. آتش نشانان به سرعت و با استفاده از تجهیزات ویژه شاهین شکاری را بدون هیچگونه آسیبی به دام انداخته و به نگرانی شهروندان خاتمه دادند. گفتنی است که این پرنده به دفتر منطقه پنج عملیات انتقال داده شده وپیگیری های لازم با مسئولین پارک پردیسان جهت مداوا و نگهداری از این پرنده صورت گرفته است.

همچنین در پی برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری با یکدیگر در بزرگراه تهران- کرج، یک خودرو واژگون و یک راننده راهی بیمارستان شد. این حادثه بر اثر برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری با یکدیگر و سپس واژگونی یکی از آنها به وقوع پیوست که منجر به محبوس شدن راننده خودروی سواری شده بود. آتش نشانان بلافاصله با بررسی قطع برق باطری خودرو سواری به ایمن سازی محل حادثه پرداختند و راننده مصدوم را به نام مهدی-ی با استفاده از تجهیزات امداد و نجات از خودرو کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند.

گفتنی است، آتش نشانان خودروی سواری را با استفاده از تجهیزات آتش نشانی به حالت اولیه درآوردند و پس از انتقال توسط جرثقیل راهنمایی و رانندگی به ماموریت خود پایان دادند.م