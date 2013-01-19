دولت نگاه قیم مآبانه به نفت دارد/ تاکید بر حفظ حرمت مدیران گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار اعضای شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به وضعیت کنونی بخش صنعت در کشور گفت: علی رغم جهت گیری اسناد بالادستی واجرای چهار برنامه توسعه و ادعای تحقق کامل برخی از شاخص های اقتصادی و صنعتی، متاسفانه پیشرفت محسوس در بخش های صنعت کشور مشهود نیست .

وی با بیان برخی از دلایل مهم توسعه نیافتگی صنعتی در کشور افزود: عدم مشارکت تشکل های مردم نهاد در تصمیم سازی و تصمیم گیری های تخصصی یکی از مهم ترین دلایل عدم توسعه ی صنعتی واقتصادی کشور محسوب می شود.

معاون اول دولت اصلاحات سهم تشکل‌های مردمی در توسعه و پیشرفت را انکار ناپذیر دانست و گفت: در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما یک نگاه امنیتی و منفی به تشکل های مردمی وجود دارد و به جای تشویق و قدردانی از این تشکل ها بعضا برای دادن مجوز باید هفت خان را سپری کنند و با موانع و برچسب های مختلف رو به رو می شوند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی سرمایه اجتماعی را دارایی نامشهود و مغز افزارکشورها دانست که جزو الزامات توسعه و پیشرفت صنعتی در کشور است.

به گفته عارف سرمایه اجتماعی زیر ساخت نظام ملی نوآوری است و نظام ملی نوآوری زیر ساخت توسعه اقتصادی محسوب می شود.

توجه به تشکل‌های صنفی و مردم نهاد (NGO) یکی از الزمات توسعه صنعتی است که عارف به آن اشاره کرد و افزود: در بستر سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها خارج شدن از حالت چند گانگی و چند پاره‌گی و گاه متضاد قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکل‌ها، واگذاری بخشی از اختیارات و تصمیم گیری‌های دولت به تشکل‌ها و تامین بخشی از هزینه‌های جاری تشکل ها توسط دولت در قالب کمک یا ارجاع کار می تواند راهگشا باشد.

معاون اول دولت اصلاحات به برخی از علل توسعه نیافتگی صنعت کشور اشاره کرد و گفت: رویکرد مونتاژ گرایی در صنعت به دلیل بالا بودن جذابیت مونتاژ برای بنگاه‌داران و بالا بودن سرعت سودآوری، جزیره ای بودن صنعت، بوروکراسی اداری، ناکافی بودن درصد سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، نرخ بالای سود وامها، عدم رغبت به خصوصی سازی، نامتناسب بودن قوانین و مقررات و عدم ایجاد فضای مناسب کسب و کار و همچنین عدم ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش خصوصی و دولتی، عدم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها ، عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و اعمال تحریم‌های ناعادلانه از جمله دلایل مهم عدم توسعه یافتگی صنعت است.

عارف با بیان اینکه باید همپوشانی حلقه سه‌گانه دولت، صنعت و دانشگاه بیشتر شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای تحقیق و توسعه یا (R&D) در صنعت ما جایگاهی ندارند به‌طوری که براساس آمار 15 هزار واحد صنعتی ما تنها 1500 واحد R&D داشته‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از علل عدم توسعه‌یافتگی صنعت را عدم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها ذکر کرد و گفت: اگرچه بر ضرورت داشتن این قانون اجماع بوده، اما بر سر نحوه اجرا همواره اختلاف بوده است.

وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: سهم 30 درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد و هنوز گزارشی از عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها داده نشده است.کسی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالف نیست.اما اجرا مرحله دوم این قانون به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول و تکمیل اجرای قانون در این مرحله و انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان ذی ربط برای استفاده در مرحله دوم نیاز دارد.

عارف در ادامه به برخی آمارهای بین المللی منتشر شده اشاره کرد و افزود: آمارهای بین‌المللی نشان می دهد که رتبه ایران در رقابت پذیری کشورهای جهان در سال 2011، 69 بوده است. این در حالی است که رتبه ایران در برخی از زیر شاخص های رقابت پذیری2011 گاهی متاسفانه سه رقمی می شود. بانک جهانی، رتبه ایران را از نظر فضای کسب و کار در میان 185 کشور جهان 145 اعلام کرده است. سال گذشته نیز ایران در میان 183 کشور جهان رتبه 144 را بدست آورده بود.

عارف همچنین حکمرانی خوب ، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت ،جامعه پذیری، انسجام اجتماعی،افزایش کارامدی،توجه به سرمایه اجتماعی و جامعه مدن که فراهم کننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است را از جمله الزامات توسعه صنعتی دانست.

وی در ادامه به برخی راهکارها و راهبردهای پیشنهادی برای توسعه بخش صنعت اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی امور تولید ، تجارت و درآمدهای غیرنفتی در راستای افزایش درصد سهم صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی کشور، قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی از طریق فراهم کردن فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت ، معدن و تجارت و همچنین تبیین نقش مردم، مسئولین، رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی در راستای توسعه تولید ملی ، رونق کار و ترغیب افزایش سرمایه ایرانی، اصلاح، بازنگری و تقویت قوانین و مشوق‌های حمایت از تولید، حمایت از بخش خصوصی وایجاد فضای رقابتی در کشور از جمله راهکارها برای توسعه بخش صنعت است.

عارف در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در جلسه مبنی بر اینکه با وجود این همه قوانین خوب چرا در اجرا شاهد امور دیگری هستیم؟ گفت:ما انشا نویسان خوبی هستیم قوانین ما هیچ ایرادی ندارد اما در مرحله اجرا برنامه را عملا کنار گذاشته و کار خودمان را می کنیم. مهمتر از نوشتن قانون خوب،اجرای بدون چون و چرای قانون است.در اجرای قانون هم باید هدف ایجاد تسهیلات و حل مشکلات باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در واکنش به انتقاد یکی از اعضای شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران از اتکای دولت به درآمدهای نفتی گفت: در کشور ما دولت‌ها نگاه قیم مآبانه به نفت دارند و درآمد نفت را درآمد دولت تلقی می کنند در حالی که نفت درآمد دولت نبوده و سرمایه ملی و متعلق به نسل های آینده هم است است و دولت حق دارد که بخشی از آن را به سرمایه های دیگر تبدیل کند.

وی تاکید کرد:باید سیاست کلی در مورد کاهش وابستگی به درآمد نفت در بودجه سنواتی اجرا شود تا به تدریج وابستگی بودجه به درآمد نفت به حداقل برسد.

عارف همچنین با اشاره به جایگاه تصدی‌گری دولت افزود: اگر دولت به جای مداخله در امور در جایگاه حمایتی قرار گیرد توسعه صنعتی تسریع خواهد شد. اما برخی دخالت‌های دولت انگیزه گریز و مخرب است. اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی راه گشای این مشکل است.

وی با اشاره به نگاه دولت‌ها به یکدیگر اظهار داشت: هر کاری که شده گفته‌ایم بهترین کار بوده ولی وقتی که کنار رفتیم کارهای قبلی را بد دانستیم. این به دلیل عدم توسعه یافتگی سیاسی و فرهنگی است. باید به کارهای انجام شده قبلی بها داد و در عمل اصلاحات لازم را در روند امور انجام داد تا به نتایج بهتری برسیم.

عارف یادآور شد:احترام به مدیران قبلی و قدردانی از زحمات و دستاوردهای آنها باید نهادینه و به یک فریضه تبدیل شود.اگر شایسته سالاری ملاک گزینش ها قرار گیرد کمتر با این قبیل مشکلات رو برو می شویم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از قانون گریزی در کشور گفت: متاسفانه در مقطع فعلی قانون گریزی برای برخی‌ها افتخار شده است در حالیکه اگر نظارت قوی و مستمر بر دستگاه‌های اجرایی باشد کسی نمی‌تواند دور زدن قانون را برای خود افتخار تلقی کند.

معاون اول دولت اصلاحات با اشاره به شاخص‌های آماری که از سوی نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود گفت:هرگاه شاخصی بر وفق مرادمان بود، پزش را می دهیم و آن را تایید می کنیم و اگر مطابق میل ما نبود شروع به حمله به همان شاخص و نهاد ارائه دهنده آن می کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به دیپلماسی علمی و فناوری خاطرنشان کرد: کشورها با توجه به دیپلماسی علمی و فناوری توانسته‌اند یخ‌های روابط سیاسی خود را آب کنند. باید با دنیا تعامل داشت و به سمت تنش زدایی در چارچوب منافع ملی کشورحرکت کرد.