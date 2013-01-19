به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایران ترانسفو عصر شنبه با ارسال نامهای به دفتر مهر در زنجان با اشاره به اینکه ایران ترانسفو طی ۷ ماهه سالجاری گرفتار تغییرات متعدد در سطح هیئت مدیره بوده است، آوردهاند: کار شرکت ایران ترانسفو با هشدار نسبت به خطر تعطیلی این مجموعه بزرگ تولیدی، به شرح مشکلاتشان پرداختند و خواستار چارهاندیشی مسئولان کشوری و استانی شدند.
نماینده کارگران ایران ترانسفو با تاکید بر نقش ثبات هیئت مدیره در پیشبرد برنامههای این مجموعه تولیدی بزرگ، در این نامه آوردهاند: شرکت بزرگ ایران ترانسفو با حدود ۴۰۰۰ نفر پرسنل و چند شرکت زیرمجموعه نیازمند ثبات مدیریتی است.
در نامه اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایران ترانسفو اعلام کرده اند: عدم ثبات هیئت مدیره به نوعی بیتفاوتی نسبت به منابع آنی و آتی شرکت را نشان میدهد و باعث تهدید اشتغال کارگران میشود که واگذاری اخیر نیز بر ابهامات و بلاتکلیفی شرکت افزوده است.
اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایران افزوده اند: در شرایطی که شرکت شدیدا متاثر از شرایط خاص تحریمهای اقتصادی خارجی است از طرف اشخاصی که خود را صاحبان اصلی شرکت می داند متاسفانه دچار غفلت شده است.
اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایران ترانسفو در ادامه میافزایند: عدم پرداخت مطالبات شرکت از طرف دولت و بی ثباتی هیئت مدیره و تغییرات مکرر در ترکیب مدیریتی، در کمتر از یک ماه امنیت شغلی کارگران را دچار مشکل کرده است. حتی پروژه طرح توسعه شرکت که قرار بود در سال ۹۱ راه اندازی شود فقط منجر به ایجاد چند سوله با صرف هزینه قابل توجه شده است.
اعضای شورای اسلامی کار شرکت ایران ترانسفو آورده اند: از مقامات مرتبط و مسئول در کشور و همچنین استان زنجان عاجزانه درخواست داریم تا شرکت ایران ترانسفو به سرنوشت شرکتهای دیگر دچار نشده است، چارهای بیاندیشند چرا که ادامه روند و شرایط فعلی این شرکت کارگران را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد.
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