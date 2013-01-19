ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلح سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) گزارش داد: سرکرده گروههای مسلح در نزدیکی داریا در جنوب دمشق پایتخت سوریه ملقب به ابوعلی کشته شده است.

سانا همچنین از ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلح و مراکز تجمع آنها در برخی مناطق حومه دمشق خبر داد.

خبرگزاری سوریه از انهدام چهار خودروی متعلق به گروههای مسلح در منطقه حجیره و الذیابیه در حومه دمشق و کشته شدن تعدادی از تروریستها در این منطقه خبر داد.

منابع نظامی ارتش سوریه بیان کردند: در عملیات ارتش سوریه به گروههای مسلح در برخی مناطق حومه ادلب تعدادی از تروریستها را کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر منابع آگاه در الحسکه از عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلحی که امنیت این منطقه را برهم زده بودند و کشته و زخمی شدن تعدادی از تروریستها در این منطقه خبر دادند.

سانا نیز از عملیات ارتش سوریه در شهر سلقین در حومه ادلب و کشته و زخمی شدن تعدادی از تروریستها خبر داد.

موضع مار بشاره راعی سر اسقف مارونی های لبنان از کشورهایی که به بحران در سوریه دامن می زنند و برای گروههای مسلح سوری پول و سلاح می فرستند خواست که از این اقدام دست بردارند.

وی ضمن درخواست از جامعه بین المللی برای پایان دادن به بحران در سوریه از سوری ها خواست که از جنگ دست بردارند.