یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون بیش از سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی فعال است و در سطح استان ۱۳ شهرک صنعتی دایر که سه شهرک دولتی و ۱۰ شهرک خصوصی است.

وی گفت: تعداد مجوز‌های صادره جهت تاسیس واحدهای تولیدی از ابتدای آغاز دولت نهم مجوز ۹۹۳ تا پایان آذر ۱۳۹۱ ومیزان حجم سرمایه گذاری آن بالغ بر 58 میلیون و 827 هزار ریال و با اشتغال زایی حدود ۵۴ هزار و ۳۴ نفر است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز افزود: تعداد واحد‌های فعال ایجادی از ابتدای دولت نهم ۶۱۹ واحد بوده تا پایان آذر ماه ۱۳۹۱ و با میزان حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۹۳۴ میلیون ریال و با اشتغال زایی 17 هزار نفر بوده است.

رمضانی در خصوص حوزه گسترش تسهیلات بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، اضافه کرد: تسهیلات پرداختی از محل بنگاه‌های زودبازده و کار آفرین از ابتدای تاسیس استان البرز تا پایان آذر ماه سال جاری بالغ بر چهار میلیون ریال بوده است.

وی تصریح کرد: تعداد کل مجوز‌های صادره جهت بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات مشاغل خانگی از ابتدای تاسیس استان البرز تا پایان آذر ماه ۱۲ هزار و ۳۶۸ طرح در سال گذشته و ۱۲ هزار و ۴۴ طرح در سال جاری بوده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز گفت: میزان کل تسهیلات پرداختی از محل مشاغل خانگی از ابتدای تاسیس استان تا پایان آذر ماه جاری بالغ بر 816 میلیون ریال بوده است.

رمضانی افزود: تعداد اشتغال ایجاد شده از ابتدای سال ۹۱ تا پایان نیمه اول آذر ماه سال جاری بالغ بر ۷۴ هزار و ۴۸۸ نفر از تعهد کل اشتغال استان ۹۲ هزار و ۱۲۱ نفر نسبت عملکرد به سهم ۸۱ درصد بوده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز تصریح کرد: طرح صیانت از تولیدات داخلی ۲۴ میلیارد تومان اعتبار که تاکنون ۸ میلیارد اختصاص به استان داشته و تفاهم با بانک توسعه تعاون در خصوص پرداخت ۳ برابر از منابع داخلی بانک امضا شده است.

وی ادامه داد: راه اندازی صندوق ضمانت از سرمایه گذاری صنایع کوچک و بخش تعاون، برگزاری ستاد تسهیل در شهرک‌های صنعتی اشتهارد، سیمین‌دشت، سپهر و نظرآباد، هشتگرد هر دو هفته یکبار بررسی و حل مشکل بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی و صنعتی سرمایه در گردش، استمهال بدهی معوق، مالیاتی، بیمه و غیره، تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی، تشکیل شورای بانک‌ها و هماهنگی در خصوص پرداخت تسهیلات و مساعدت با صنعتگران و تولیدکنندگان (سه جلسه) از کارهای صورت گرفته تا کنون است.

رمضانی افزود: تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان ۲۹ آبان ماه سال جاری صورت گرفت که از دو شرکت سیناژن و آریوژن توسط رئیس جمهور محترم به عنوان شرکتهای دانش بنیان بر‌تر ملی تجلیل صورت گرفت.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز اظهار داشت: شهرکهای صنعتی سیمین دشت و هشتگرد و شهرک دارویی برکت تاکنون مصوب شده‌اند.

وی گفت: بررسی تصویب صدور مجوز در خصوص ایجاد شهرک صنعتی (کاوش) متشکل از صنایع مپنا – ایران کاوه و غیره در ضلع شمالی بزرگراه کرج به ساوجبلاغ، پیگیری ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان و پیگیری عوارض صادرات ماکارونی از ۵۰ درصد به ۱۵درصد و تحقق موضوع، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی (ثبت‌نام صنایع در سایت بهینه یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اخذ تسهیلات) نیز از دیگر کارهای صورت گرفهت در بخش صنعت استان است.

رمضانی افزود: استان البرز هم اکنون دارای ۳۵ انجمن صنایع همگن و تشکیل خانه صنعت، معدن و تجارت استان است.

وی ادامه داد: تامین میوه شب عید (۱۱۵۰ سیب – ۲۴۰۰ تن پرتقال)، ایجاد سایت موقت نمایشگاه بین‌المللی استان و پیگیری احداث سایت دائمی، پیگیری واردات و ذخیره سازی مرغ منجمد به میزان ۴۰۰۰ تن از کشور ترکیه، برنامه ریزی برگزاری نمایشگاه بهاره (۱۵ تا ۲۵ اسفند) در سه نقطه شهرستان کرج و پیگیری ایجاد شرکت پشتیبانی امور دام در استان تاکنون انجام شده است.

وی با بیان اینکه یکی از ۳۰ استان اول تولید تخم‌مرغ در کشور هستیم، اضافه کرد: هم اکنون دارای ۷۵۰ هزار تن سیلو ذخیره سازی گندم و ۱۹ کارخانه آرد مدرن در استان هستیم.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز گفت: واحدهای تولیدی با برندهای بر‌تر از جمله ماکارونی، شیرینی و شکلات – قطعات خودرو در استان البرز هم اکنون فعال هستند.

وی از اجرای پروژه شبنم با ۱۱ گروه کالایی و ۲۰ اتحادیه خبر داد و افزود: آموزش و ارتقائ سطح بازرسین اصناف و انجام بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی مشترک از اصناف و جلوگیری از احتکار کالا صورت گرفته است.

رمضانی اظهار داشت: طبق بازرسی‌های ۹ ماه اول سال بیش از ۱۱۰ هزار مورد بازرسی و ۱۰ هزار پرونده تخلف به ارزشیابی ۸۵۰ میلیارد ریال، توزیع ۴۵۰ تن برنج تایلندی، یک هزار و ۲۴۰ تن برنج ایرانی شیرودی در سطح استان به منظور حفظ و تعادل قیمت برنج، ذخیره سازی ۲۸ تن گوشت منجمد گوسفتد و گوساله، ذخیره سازی ۷۳ تن گوشت مرغ منجمد با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور انجام شده است.

وی در خصوص کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان البرز نیز اضافه کرد: در حوزه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و عملکرد حوزه‌های بخشی تا کنون رشد سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و زیربنایی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: حجم سرمایه گذاری خارجی از ابتدای تشکیل استان البرز مصوب شده بالغ بر ۱۳۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۵۷ میلیون دلار آن جذب شده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز ادامه داد: میزان حجم سرمایه گذاری در حوزه‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی و تبدیلی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۱ به میزان ۸۰۰ میلیارد که شامل دام و طیور، گلخانه و واحد‌های تولید قارچ در استان است.

وی اظهار داشت: حجم کل سرمایه گذاری در حوزه‌های گردشگری و سرمایه‌های دارای مجوز برای زیر ساخت‌های گردشگری ۸۵ هزار میلیون ریال است.

رمضانی با بیان اینکه حجم کل سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری 180 هزار میلیارد ریال است، اضافه کرد: در استان البرز دارای ۱۷ منطقه نمونه گردشگری که دارای مصوبه هیات محترم وزیران بوده که از این تعداد ۱۰ منطقه دارای موافقت نامه‌های اصولی و جذب سرمایه گذار بوده و ۵ منطقه دیگر دارای مصوبه گار گروه گردشگری است.

معرفی ۲۸۲ پرونده به بانک برای دریافت تسهیلات

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز تصریح کرد: تا ۲ آذر ماه سال جاری تعداد ۲۸۲ فقره پرونده به مبلغ ۸۴۱ میلیارد ریال به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات واصل شده که از این تعداد ۸۷ طرح به مبلغ ۵۴ میلیارد ریال انعقاد قرارداد، ۴۶ طرح به مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال تصویب و آماده پرداخت و ۷۰ طرح به مبلغ ۳۴۷ میلیارد ریال در حال بررسی و تکمیل مدارک و ۷۹ طرح به مبلغ ۳۲۴ میلیارد ریال جهت بررسی مجدد و رفع نواقص عودت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه صادر کننده عمده میوه و تره‌بار کشور در استان البرز فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: در سال ۲۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۳۰ واحد تولیدی در بخش تولیدات داخلی، ۱۹ مورد صدور پروانه تاسیس گلخانه با ۸۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری با ایجاد ۲ هزار شغل متصور می‌باشد.

رتبه چهارم البرز در تولید شیر و رتبه دوم در تولید تخم مرغ در کشور

رمضانی گفت: استان البرز با ۱۰ درصد تولید شیر صنعتی رتبه چهارم کشور و ۱۲ درصد تولید تخم‌مرغ رتبه دوم کشور را دارا است.

وی تصریح کرد: استان البرز در تولید هلو و شلیل رتبه اول کشور و در تولید گوجه سبز و آلو رتبه دوم کشور را داراست و در تولید قارچ خوراکی رتبه دوم کشور و در کیفیت گندم تولیدی رتبه اول کشور را داراست.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری البرز ادامه داد: سطح اراضی کشاورزی استان ۷۵ هزار هکتار، ۳۶۰ واحد صنعتی طیور، ۵۵۰ واحد تولید صنعتی، ۴۱۹ واحد گلخانه‌ای، ۳۲ واحد تولید قارچ خوراکی است.

رمضانی اظهار داشت: ۳۱ هزار بهره‌برداری در بخش کشاورزی که ۱۰ درصد از شاغلین استان در بخش کشاورزی فعال هستند، بیش از ۲.۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان البرز صورت می‌گیرد.