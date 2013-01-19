به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد رضا ناصری، عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در جریان سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد در سال 76، مطرح شد تا بزرگداشتی برای برخی از علمای تراز اول این استان از جمله آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی برگزار شود که این پیشنهاد با استقبال معظم له روبه رو شد و ایشان تشویق کردند تا با برگزاری بزرگداشتی شخصیت علمی و اخلاقی آیت الله طباطبایی برای عموم مردم و به خصوص نسل جوان شناخته شود.



وی ادامه داد: آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی از مراجع عظام و از افتخارات جهان اسلام است که در علم و تقوا و سایر ابعاد گوی سبقت را از دیگران ربوده بود.



نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه یزد از تشکیل کمیته و ستاد برگزاری این کنگره متشکل از مسئولان نهادهای مختلف این استان خبر داد و گفت: آیت الله استادی دبیر شورای عالی حوزه علمیه، ریاست کمیته علمی و فرهنگی این کنگره را بر عهده دارند تا کتاب‌های مرحوم سید بازنگری و مقالات ارسالی به دبیرخانه کنگره مورد ارزیابی قرار گیرد.



آیت الله ناصری عنوان کرد: کنگره بزرگداشت آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی با سخنرانی یکی از مراجع معظم تقلید در روز 24 اسفند سال جاری با حضور شخصت‌های برجسته کشوری، حوزوی و علمی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه سعی می‌شود تا آن روز برخی از آثار ایشان احیا و تجدید چاپ شود، افزود: آثار خطی آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی در دوجلد آماده انتشار است که امیدواریم این نسخ خطی، برخی از زوایای علمی ایشان را برای نسل جوان روشن کند.



امام جمعه یزد همچنین به برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی در استان یزد نیز اشاره کرد و اظهار داشت: زمان برگزاری این مراسم هنوز مشخص نشده است و امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم این مراسم را در استان یزد نیز برگزار کنیم.

