مسکن مهر بروجرد در ایستگاه وعده ها/ هر روز شاهد یک بهانه هستیم!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان اظهار داشت: مسکن مهر از سوی دولت برای کسانی که قدرت خرید و ساخت سرپناهی برای خود نداشتند، مطرح شد.

وی افزود: به همین منظور تمام امکانات و ظرفیتهای لازم در اختیار ساخت مسکن مهر در سراسر کشور قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر فعالیتها به خوبی آغاز شد که بروجرد نیز از آن مستثنی نبود، افزود: صدور شش هزار پروانه ساختمانی در یک روز نشان از اهمیت موضوع بود اما با گذشت زمان مشخص نیست که اهمیت آن کم رنگ شده یا عوامل اجرایی کم کاری می کنند.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد ادامه داد: امروز کسانی که در مسکن مهر ثبت نام کرده و در قالب این طرح واجد شرایط شناخته شده اند چشم امید به افتتاح هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر دارند که متاسفانه هر روز شاهد بهانه هایی هستیم که زیبنده عوامل اجرایی نسیت.

وی افزود: اگر مشکلات حل نشود مسکن مهر بروجرد به این زودی افتتاح نخواهد شد و این در حالی است که ما به عنوان متولیان امر ساخت مسکن مهر باید پاسخگوی انتظارات مردم باشیم.

پازوکی تصریح کرد: در حال حاضر باید پاسخ مشخصی برای کسانی که منتظر دریافت واحدهای خود هستند داشته باشیم و باید علت تاخیر واگذاری این واحدهای مسکونی کاملا شفاف و مشخص شود.

وی بیان داشت: البته تسهیلات بانکی و سهم آورده مالکین به موقع پرداخت نمی شود که این موارد هرچه سریعتر می بایست تعیین تکلیف شوند.

پازوکی ادامه داد: در حال حاضر حدود 24 درصد واحدهای مسکن مهر استان در بروجرد در حال احداث است و 30 درصد از هزینه های پرداختی در استان نیز در بروجرد هزینه شده است.

وی تصریح کرد: این امر نشان دهنده این مطلب است که سهم بروجرد از مسکن مهر سهم قابل توجهی بوده اما با این وجود روند اجرای مسکن مهر در بروجرد کند است.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد یادآور شد: حدود سه سال از آغاز ساخت مسکن مهر در بروجرد می گذرد اما متاسفانه هنوز یک واحد به بهره برداری نرسیده است.

وی افزود: در حال حاضر 250 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده ولی هنوز یک ریال هم دریافت نکرده اند.

پازوکی گفت: با وجود تاکید وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهور بر اجرای سریع مسکن مهر اما هنوز در بروجرد ما در مراحل پایینی قرار داریم که باید علت یابی شود.

وی افزود: در حال حاضر تعداد کمی از واحدها قابل بهره برداری است که این واحدها به دلیل آماده نبودن زیرساختها به بهره برداری نخواهند رسید.

وی در پایان یادآور شد: امید است بتوانیم هرچه سریعتر به انتظارات مردم پایان داده و با پای کار آمدن دستگاههای متولی و عمل به تعهدات خود تا قبل از اتمام کار دولت دهم این واحدهای مسکن به بهره برداری برسند.