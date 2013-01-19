به گزارش خبرگزاری مهر، با مصوبه امروز هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، احمد دوست‌حسینی به عنوان دبیرکل ااتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انتخاب شد.

وی که به پیشنهاد یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق و به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل جدید اتاق تهران انتخاب شده است، سابقه ریاست مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ومعاونت‌های وزارت صنایع و "صنایع و معادن را در کارنامه خود دارد.

دوست‌حسینی، دانش‌آموخته رشته مهندسی برق و الکترونیک از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز است و از سال 1360 تا سال 1384 در وزارت صنایع مشغول به کار بوده و معاونت طرح و برنامه، معاونت توسعه صنعتی، معاونت پژوهش و فناوری و معاونت امور تولید وزارتخانه‌های صنایع و صنایع ومعادن را نیز تجربه کرده است.

گفتنی است پیش از این، محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بود.