به گزارش خبرگزاری مهر، با مصوبه امروز هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، احمد دوستحسینی به عنوان دبیرکل ااتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران انتخاب شد.
وی که به پیشنهاد یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق و به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل جدید اتاق تهران انتخاب شده است، سابقه ریاست مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ومعاونتهای وزارت صنایع و "صنایع و معادن را در کارنامه خود دارد.
دوستحسینی، دانشآموخته رشته مهندسی برق و الکترونیک از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز است و از سال 1360 تا سال 1384 در وزارت صنایع مشغول به کار بوده و معاونت طرح و برنامه، معاونت توسعه صنعتی، معاونت پژوهش و فناوری و معاونت امور تولید وزارتخانههای صنایع و صنایع ومعادن را نیز تجربه کرده است.
گفتنی است پیش از این، محمدمهدی راسخ دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بود.
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