برگزاری مسابقات شطرنج جام فیشر در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات شطرنج جام فیشر در رده سنی زیر 14 سال با شرکت 24 نفر در پنج دور به روش سوئیسی در خانه شطرنج استان همدان برگزار شد.

این مسابقات در راستای آماده سازی نوجوانان و نونهالان کسب مهارت بیشتر برای حضور مقتدرانه بازیکنان در مسابقات کشوری پایه ریزی شده که به مسئولیت مربی درجه یک فدراسیون جمهوری اسلامی ایران هر هفته در هیئت شطرنج برگزار خواهد شد.

در پی برگزاری این رقابتها، مربیان درجه یک استان همدان ضمن آموزش در مسیر احیا مهارتهای بازیکنان، اهتمام لازم به شطرنج بازان پایه را نیز مورد توجه قرار می دهند.

در این مسابقات مقام اول به یاشار موحدی باکسب پنج امتیاز، مقام دوم به ساسان علی بابایی با کسب چهار امتیاز و مقام سوم بهمصطفی گل محمدی باکسب چهار امتیاز رسید.

اعلام برنامه های ورزشی ششمین جشنواره زمستانی همدان

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: مسابقات و برنامه های متنوع ورزشی در رشته‌هایی چون اسکی، دوچرخه‌سواری کوهستان، کوهنوردی، یخ‌نوردی و دیگر رشته‌های مهیج برای جشنواره زمستانی امسال در نظر گرفته شده است.

حمدالله چاروسایی افزود:همزمان با افتتاحیه رسمی جشنواره زمستانی همایش پرواز خلبانان پاراموتور در پنجم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: روز ششم بهمن ماه جشنواره یخ‌نوردی با همکاری هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان با حضور 10 استان کشور در آبشار گنجنامه همدان برگزار خواهد شد و در همین روز نیز به همت هیئت دوچرخه سواری استان همدان مسابقه دوچرخه‌سواری با حضور 12 استان کشور در رشته کراس کانتری کوهستان در همان مکان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: با همکاری هیئت ورزش های همگانی برنامه جذاب و مفرح توسط گروه فیتیله‌ها برای خانواده‌های همدانی در نظر گرفته شده که این برنامه روز یکشنبه هشتم بهمن ماه در سالن شش هزار نفری انقلاب برگزار خواهد شد.

چاروسایی افزود: در ادامه جشنواره نهم بهمن ماه میزبان همایش پیاده‌روی با حضور رئیس فدراسیون همگانی کشور و روسای هیئت همگانی استان ها خواهیم بود و در همین روز مجمع عمومی فدراسیون ورزشی‌های همگانی با حضور روسای هیئت همگانی سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: در روز نهم بهمن ماه با همکاری هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان 120 نفر از کوهنوردان سراسر کشور از محل پیست اسکی تاریکدره همدان به قله کمر لرزان صعود خواهند کرد.

وی برگزاری مسابقات اسکی را از مهمترین برنامه این جشنواره دانست و عنوان کرد: این رقابت‌ها در قالب ششمین جشنواره زمستانی همدان در ششم بهمن ماه امسال به مدت سه روز در پیست اسکی تاریک دره برگزار می‌شود.

قلعه نوعی مشاور مدیرعامل پاس شد

سرمربی تیم استقلال تهران مشاور فنی مدیر عامل باشگاه پاس شد.

امیر قلعه نوعی پیشنهاد مدیر عامل باشگاه پاس را مبنی بر پذیرفتن سمت مشاور فنی مدیر عامل پذیرفت و به این عنوان منصوب شد.

طبق هماهنگی های به عمل آمده قرار است قلعه نوعی در صورت امکان از برخی جلسات تمرینی و همچنین اغلب بازیهای تیم پاس دیدن کند و نکات فنی لازم را به مدیر عامل انتقال دهد.

روسای چند فدراسیون ورزشی به همدان می آیند

همزمان با برگزاری ششمین جشنواره زمستانی، روسای فدراسیون های اسکی، ورزش های همگانی و دوچرخه سواری در همدان حضور پیدا خواهند کرد.

بعدازظهر روز هفتم بهمن ماه همزمان با بازدید سفرا از غار علیصدر و خارج شدن آنان از استان، همدان میزبان 25 نفر از قهرمانان المپیکی 1948 تا 2012 لندن به همراه خانواده هایشان خواهد بود.

نهم بهمن ماه در مراسمی ویژه قهرمانان المپیکی تقدیر می شوند.

حضور همدان در لیگ تیرانداری با کمان داخل سالن

لیگ داخل سالن تیراندازی با کمان ریکرو بانوان با حضور پنج تیم از استانهای مختلف برگزار می شود.

در این لیگ تیم های فولاد ماهان، عتیق از اصفهان، ایدم تبریز، علوم پزشکی گیلان، الوند همدان درریکرو زنان به مدت دو ماه به میزبانی استانهای مختلف برگزار می گردد.

ازنکات قابل توجه در لیگ داخل سالن 91، عدم برگزاری بخش کامپوند بانوان است و فقط تیم های الوند همدان، ایدم تبریز و ماهان اصفهان در هر سه بخش ریکرو مردان- ریکرو زنان و کامپوند مردان شرکت کننده دارند. مسابقات ریکرو بانوان- لیگ داخل سالن91، دور اول ششم بهمن در گیلان، دور دوم 13 بهمن در اصفهان، دور سوم27 بهمن به میزبانی همدان و دور چهارم و پنجم 18 اسفند در اصفهان برگزار می شود.

برگزاری مسابقات والیبال بانوان در همدان

به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات والیبال بانوان با حضور ادارات استان همدان برگزار می شود.

تیم های دبیرستان ناحیه 2، کوثر، کارگران الف، کارگران، دبیرستان ناحیه یک، فردوسی، فردوسی ب،بهزیستی، مربیان، بوعلی، ناحیه یک راهنمایی، ناجا، صنعتی بوعلی، امید، راهنمایی ناحیه دو، جهاد، کارگران، کوثر، امید، فنی حرفه ای و بوعلی به مدت دو روز به طور مستمر در سالن فردوسی و اکباتان برگزار می شود.