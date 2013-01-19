یک امتیاز به سود استقلال بود نه ملوان/ قدرت ملوان باعث عقب نشینی استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های فوتبال ملوان و استقلال که عصر امروز شنبه در ورزشگاه تختی انزلی با تساوی بدون گل به پایان رسید، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خوبی بود که از سرعت بالایی برخوردار بود. تیم ملوان در اکثر دقایق بازی عملکرد بهتری نسبت به تیم ما داشت اما تعداد موقعیت‌های گلزنی بازیکنان ما بیشتر از ملوانی‌ها بود.

وی در همین خصوص افزود: متاسفانه دو موقعیت خیلی خوب گلزنی را بازیکنان ما به راحتی از دست دادند که اگر ایمان موسوی کمی دقت می‌کرد، می‌‎توانستیم با کسب سه امتیاز به تهران برگردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: در این دیدار دو هدف مهم را دنبال می‌کردیم که ابتدا گل نخوردن و بعد کسب سه امتیاز بود. بازی‌های پیشین ملوان را به خوبی آنالیز کردیم اما دیدیم تیمی که جلوی استقلال بازی کرد، عملکردش به‌گونه دیگری بود که نشان از انگیزه بالای بازیکنان این تیم مقابل استقلال داشت.

وی تاکید کرد: در مجموع یک امتیاز بازی بیشتر به درد تیم ما خورد تا ملوان زیرا ابتدا گل نخوردیم و با کسب یک امتیاز به صدر جدول صعود کردیم، همچنین بازیکنان‌مان نشان دادند تحت فشار تیم حریف، خیلی خوب بازی می‌کنند.

قلعه‌نویی با انتقاد از کیفیت زمین چمن انزلی خاطرنشان کرد: ظاهر زمین تختی انزلی نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتر شده اما اگر روی آن غلطک می‌زدند و یک مقدار سفت‌تر بود، روی کیفیت بازی هر دو تیم تاثیر مثبت می‌گذاشت. در مجموع باید بگویم لیاقت مردم فوتبال دوست انزلی ورزشگاه 50 هزار نفری است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای جلوگیری از محرومیت و مصدومیت پیش از دربی پایتخت، بازیکنان شما با احتیاط بازی می‌‌کردند، تاکید کرد: با همه توان خود به مصاف تیم ملوان رفتیم و حتی از دو بازیکن دو کارته خود استفاده کردیم. برای ما کسب سه امتیاز این بازی مهمتر از بازی با پرسپولیس بود زیرا اگر می‌توانستیم سه امتیاز خارج از تهران را بگیریم، ارزش بیشتری برای ما دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: همانطور که ما برای حریفی مانند پرسپولیس احترام قائلیم، برای ملوان نیز احترام قائل هستیم و با همه توان خود به مصاف این تیم آمدیم. حتی قرار نبود از جباری در این دیدار استفاده کنیم اما روند بازی به گونه‌ای شد که چاره‌ای جز بکار گرفتن این بازیکن نداشتم.

وی در خصوص میزبانی ملوانی‌ها در این بازی افزود: شنیده‌ام طی دو هفته تیم ملوان بهترین میزبان در رقابتهای لیگ برتر بود اما همه چیز در این بازی خوب بود جز دقایقی که وقتی ما آمدیم، زمین چمن را دیده و مصاحبه کنم دوستان مرا مورد لطف خود قرار دادند که امیدوارم در آینده این اتفاقات نیفتاد.

قلعه‌نویی در پاسخ به این پرسش که آیا در این بازی به ویژه در نیمه دوم تاکتیک دفاعی را اتخاذ کرده بودید، یادآور شد: تعویض‌هایی که انجام دادیم، رو به جلو بود و با بیرون کشیدن مهاجمان خود مهاجمان دیگر جایگزین کردیم. قدرت تاکتیکی ملوان باعث شده بود که ما عقب بکشیم.

وی در خاتمه در خصوص عملکرد داور بازی گفت: اشتباهات داوری در نتیجه بازی تاثیرگذار نبود اما در سوت‌هایی که 50 - 50 بود، داور می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد.