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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

حجت الاسلام بهبودی:

اهداف و ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی برای نسل جوان بازگو شود

اهداف و ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی برای نسل جوان بازگو شود

بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر امسال تأکید کرد و گفت: ائمه جمعه استان لازم است در تریبون های نماز جمعه با بیان اهداف و ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی نسبت به روشنگری نسل جوان اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی بهبودی روز شنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان که در دفتر امام جمعه شهر بوئین زهرا برگزار شد اظهارداشت: بهمن ماه سال 57 یادآور جان فشانی های مردم ایران با رهبری امام راحل در برابر طاغوت زمان بود و با پیروزی انقلاب نعمت های الهی در کشور سرازیر شد.

وی افزود: دهه فجر روز ولادت انقلاب اسلامی و شکوفایی سپیده دم عدالت و آزادی و تحقق استقلال میهن است که ملتی غیور را از زیر بار استبداد رها کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان تصریح کرد: امروز نیز کشورهای اسلامی منطقه با الهام گرفتن از انقلاب ایران بپا خواسته اند و با سرنگونی رژیم های ظالم سرنوشت اداره کشور را بر عهده می گیرند که این حوادث تحقق وعده الهی است.

این روحانی ضرورت برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر امسال را یادآورشد و افزود: ائمه جمعه استان لازم است در تریبون های نماز جمعه با بیان اهداف و ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی نسبت به روشنگری نسل جوان اقدام کنند تا این ایام با نشاط بیشتری در میان آینده سازان کشور برگزار شود.

حجت الاسلام بهبودی اظهارداشت: تمام تلاش دشمنان این است تا با فشارهای اقتصادی و تحریم ها بین مردم و مسئولان تفرقه انداخته و با ایجاد ناامیدی به اهداف خود دست یابند اما با رهبری مقام عظمای ولایت و تبیعت مردم در حضور در تمامی صحنه ها این نقشه ها خنثی شده است.

وی افزود: در طول 34 سال گذشته در تمام زمینه های علمی، اقتصادی، نظامی و فنآوری به دستاوردهای بزرگی رسیده ایم که باید شکرگزار این نعمت ها و موفقیت ها باشیم.

در ادامه این گردهمایی حجت الاسلام علی قابل مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در خصوص آمادگی مسئولان و مردم در زمینه برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر مطالبی بیان کرد و اظهارداشت: انقلاب اسلامی تحولی همه جانبه بود که تاریکی ها و استبداد را از کشور زدود و موجب تحول فرهنگی در کشور شد.

وی افزود: امسال با هماهنگی انجام شده و تشکیل جلسات متعدد تلاش شده است برنامه هایی در خور این ایام در مناطق مختلف استان برپا شود.

در پایان از حضور مردم ولایتمدار استان در مراسم سوگواری ماههای محرم و صفر تشکر شد.

کد مطلب 1794984

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