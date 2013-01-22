خسرو ارتقایی در گفتگو با مهر از برنامه انتقال آب سد تنظیمی کرج به تهران از طریق تونل خبر داد و گفت: یکی از بخشهای مهم این کار اتمام تصفیه خانه ششم تهران است که مدول اول آن با تصفیه 3 مترمکعب بر ثانیه در نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران اظهار داشت: با راه اندازی این تصفیه خانه تا نیمه اول سال آینده، مقدار آبی که از کرج به تهران منتقل خواهد شد به میزانی است که ظرفیت تصفیه آن وجود دارد و مابقی کار که تصفیه 15 مترمکعب آب بر ثانیه است زمانی می تواند به تهران منتقل شود که تصفیه خانه بتواند با ظرفیت کامل کار کند.

ارتقایی خاطر نشان کرد: در سال آینده قرار است 7 مترمکعب آب بر ثانیه نیز از سمت بیلقان و کن علاوه بر 3 مترمکعبی که به تصفیه خانه ششم تهران منتقل خواهد شد، به تهران برسد.

وی با اعلام اینکه 70 درصد بند بعد از سد تنظیمی کرج احداث شده و 30 درصد کار باقی مانده است، گفت: برای کرج نیز از سد کرج حقابه وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: هم اکنون حفر تونل 30 کیلومتری انتقال آب از سد تنظیمی کرج به تهران به اتمام رسیده است و کار انتقال 7.5 مترمکعب آب بر ثانیه به تهران در سال آینده که 3 مترمکعب آن به تصفیه خانه ششم تهران به عنوان بزرگترین تصفیه خانه خاورمیانه است، انجام می شود.

ارتقایی تامین آب مورد نیاز منطقه 22 در غرب پایتخت را از اهداف طرح انتقال آب از کرج به تهران اعلام کرد و گفت: از این طریق آبرسانی به منطقه 22 که به وسیله چاه انجام می شود، پایان خواهد یافت.