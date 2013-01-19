کارشناس محیط زیست گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظهر امروز در حوزه استحفاظی منطقه حفاظت شده جهان نما ( شهرستان کردکوی ) سه نفر از ماموران اجرایی محیط بانی روستای چمن ساور در حین عزیمت به ماموریت بر اثر سانحه به داخل آب بندان روستای فوق الذکر سقوط کردند.

احمد دباغیان افزود: متاسفانه دو نفر از محیط بانان به نام های عبدالباسط ارساری و عبدالحمید ایری فوت کرده و نفر سوم محیط بان امیر احمدزاده در این حادثه نجات یافت.



کارشناس محیط زیست استان گلستان مراتب تسلیت خود را خدمت خانواده این دو عزیز از دست رفته و تمامی محیط بانان سخت کوش، اعلام کرد.

کردکوی از توابع غرب گلستان به شمار می رود.