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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۱

مرگ دو محیط‌بان گلستانی بر اثر سقوط در آبندان

مرگ دو محیط‌بان گلستانی بر اثر سقوط در آبندان

کردکوی - خبرگزاری مهر: دو نفر از محیط بانان سختکوش محیط زیست استان گلستان جان خود را در راه حفظ و حراست از انفال الهی فدا کردند.

کارشناس محیط زیست گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظهر امروز در حوزه استحفاظی منطقه حفاظت شده جهان نما ( شهرستان کردکوی ) سه نفر از ماموران اجرایی محیط بانی روستای چمن ساور در حین عزیمت به ماموریت بر اثر سانحه به داخل آب بندان روستای فوق الذکر سقوط کردند.

احمد دباغیان افزود: متاسفانه دو نفر از محیط بانان به نام های عبدالباسط ارساری و عبدالحمید ایری فوت کرده و نفر سوم محیط بان امیر احمدزاده در این حادثه نجات یافت.

کارشناس محیط زیست استان گلستان مراتب تسلیت خود را خدمت خانواده این دو عزیز از دست رفته و تمامی محیط بانان سخت کوش، اعلام کرد.
 
کردکوی از توابع غرب گلستان به شمار می رود.
کد مطلب 1795014

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