مبارزه با دیابت با استقاده از گیاهان دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان دانشگاه گرینویچ با انجام تحقیقات خود توانستند منابع بالقوه‌ای را توسط داروهای مشتق شده از گیاهان شناسایی کنند که ضمن داشتن عوارض جانبی کمتر در مقایسه با دیگر داروها خواص ضد دیابتی دارند.

محققان با جداسازی و شناسایی عصاره‌های خاصی از گیاهان کاسیا اوریکولاتا و کاسیا آلاتا که عناصر فعالی برای درمان دیابت دارند مشاهده کردند یکی از ترکیبات جدا شده از این گیاهان به نام Kaempferol3-o-ruitinoside است که تاثیر آن بیش از 8 برابر داروی استاندارد ضد دیابتی آکاربوز بوده است.

محققان با بررسی خواص این دو گیاه موجود در شرق آسیا براین باورند که این گیاهان نه تنها خواص ضد دیابتی دارند بلکه می‌توانند به کاهش چربی‌ها کمک کرده و متعاقبا با چاقی مبارزه کنند.

به گزارش مهر، بیماری دیابت نتیجه سطوح بالای مزمن از مقادیر گلوکز در خون است که بر بیش از 300 میلیون نفر در جهان تأثیر گذاشته است و البته یافته‌های این مطالعه همچنان به تحقیقات بیشتری نیازدارد.

نتایج این تحقیق در نشریه ساینس دیلی منتشر شده است.