مسابقات شطرنج یادواره "حسین عباسی" هرساله برگزار شود/ لزوم حمایت از شطرنج بازان فارسی

مرتضی محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدوارم با تلاش مسئولان هیئت شطرنج استان فارس و حمایت فدراسیون، هرساله مسابقات یادواره مرحوم عباسی با کیفیت بهتر و حتی در سطح بین المللی برگزار شود.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه در مورد مسابقه شطرنج سریع یادواره "حسین عباسی" اطلاع رسانی اندکی انجام شده بود به علت اخلاق مناسب و منش پهلوانی این شطرنج باز امروز علاقه مندان فراوانی دراین رقابت شرکت کردند.

استاد بزرگ شطرنج ایران یادآور شد: شطرنج بازان کشور همواره حرکات خیرخواهانه بسیاری انجام می دهند اما آنگونه که باید این موضوعات در رسانه هامطرح نمی شود.

لزوم حمایت از شطرنج بازان فارسی

محجوب در ادامه به لزوم حمایت از شطرنج بازان فارسی اشاره کرد کرد و ابراز داشت: استان فارس پتانسیل و استعدادهای فراوانی در رشته شطرنج دارد که در صورت حمایت مسئولان از آنها شطرنج بازان فارس می تواند به شکل مناسب در کشور مطرح شوند.

وی اضافه کرد: برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج با حمایت مالی مسئولان استانی یکی از زمینه های لازم برای رشد و ارتقاء شطرنج فارس است.

تلاش برای پرورش شطرنج بازان بزرگ

استاد بزرگ شطرنج ایران همچنین بیان کرد: با توجه به دریافت مدرک درجه یک مربیگری شطرنج در ماه گذشته بزودی به عنوان سرمربی با تیم ملی شطرنج ایران همکاری می کنم.

محجوب تصریح کرد: با توجه به داشتن عنوان استاد بزرگی شطرنج و نیز دریافت مدرک مربیگری در شرایط کنونی مهم ترین هدفم تلاش برای پرورش شطرنج بازان با استعداد و بزرگ در کشور برای حضور موفق در رقابتهای جهان است.