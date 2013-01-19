نزدیکی به پایتخت باید سود و منفعتی به شهرستان قدس برساند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر شنبه در مراسم معارفه محسن چیبایی، شهردار قدس که با حضور معاون عمرانی استانداری تهران و شهرداران منطقه و مسئولان در سالن اجتماعات سازمان آتشنشانی شهرداری قدس برگزار شده، بود، اظهار داشت: در حال حاضر مدیریت شهری با شرایط کنونی شهر قدس بسیار سنگین است که این مجموعه می تواند با همکاری و مشارکت مردم و مسئولان به چشم اندازهای خود دست یابد.

وی ادامه داد: شهروندان قدس با نگاه به مناطق اطراف و مقایسه آن با شهرستان خود تقاضا دارند که میزان خدمات و رفاه نیز همانند مناطق هم جوار داشته باشند.

این مسئول آمار به دست آمده از رشد 60 هزار نفری در پنج ساله اخیر را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: رشد جمعیت شهرستان قدس در مقایسه با شهرستان های دیگر بسیار بالا بوده که همین امر نیازمند تدابیری ویژه و ارائه خدماتی با رشدی بیش ازاین است.

وی تقویت زیرساختها را امری موثر در توسعه و آبادانی شهر برشمرد و اظهار داشت: شهر قدس ویژگی های متمایزی دارد که تقویت زیرساختها و داشتن برنامه ای منسجم توسعه و آبادانی این منطقه را به هم راه دارد و در بحث اقتصادی نیز می تواند به عنوان یکی از شهرستان های بالقوه اقتصادی شناخته شود.

وی به برخی از کاستیهای گذشته اشاره کرد و گفت: در ابتدای کار شهردار قبلی برنامه های خوبی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ارائه شد ولی این طرحها در حد نوشته باقی ماند و اجرای آن بسیار ضعیف و ناچیز بوده است.

وی به اقدامات موثر سرپرستی شهرداری قدس در مدت کوتاه نیز پرداخت و اضافه کرد: سرپرست شهرداری قدس در مدت کوتاه طرح های مطلوبی را در شهرستان قدس اجرا کرد که امید می رود این طرحها با سرعتی بالا ادامه داشته و رضایتمندی شهروندان را به همراه آورد.