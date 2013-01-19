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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۱۸

جهانبخشی:

نزدیکی به پایتخت باید سود و منفعتی به شهرستان قدس برساند

نزدیکی به پایتخت باید سود و منفعتی به شهرستان قدس برساند

قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار قدس گفت: این شهرستان با تهران و دو منطقه 18 و 21 همجوار است و این ویژگی رغبت و خواسته شهروندان برای هم طرازشدن با مناطق هم جوار را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر شنبه در مراسم معارفه محسن چیبایی، شهردار قدس که با حضور معاون عمرانی استانداری تهران و شهرداران منطقه و مسئولان در سالن اجتماعات سازمان آتشنشانی شهرداری قدس برگزار شده، بود، اظهار داشت: در حال حاضر مدیریت شهری با شرایط کنونی شهر قدس بسیار سنگین است که این مجموعه می تواند با همکاری و مشارکت مردم و مسئولان به چشم اندازهای خود دست یابد.

وی ادامه داد: شهروندان قدس با نگاه به مناطق اطراف و مقایسه آن با شهرستان خود تقاضا دارند که میزان خدمات و رفاه نیز همانند مناطق هم جوار داشته باشند.

این مسئول آمار به دست آمده از رشد 60 هزار نفری در  پنج ساله اخیر را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: رشد جمعیت شهرستان قدس در مقایسه با شهرستان های دیگر بسیار بالا بوده که همین امر نیازمند تدابیری ویژه و ارائه خدماتی با رشدی بیش ازاین است.

وی تقویت زیرساختها را امری موثر در توسعه و آبادانی شهر برشمرد و اظهار داشت: شهر قدس ویژگی های متمایزی دارد که تقویت زیرساختها و داشتن برنامه ای منسجم توسعه و آبادانی این منطقه را به هم راه  دارد و در بحث اقتصادی نیز می تواند به عنوان یکی از شهرستان های بالقوه اقتصادی شناخته شود.

وی به برخی از کاستیهای  گذشته اشاره کرد و گفت: در ابتدای کار شهردار قبلی برنامه های خوبی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ارائه شد ولی این طرحها در حد نوشته باقی ماند و اجرای آن بسیار ضعیف و ناچیز بوده است.

وی به اقدامات موثر سرپرستی شهرداری قدس در مدت کوتاه نیز پرداخت و اضافه کرد: سرپرست شهرداری قدس در مدت کوتاه طرح های مطلوبی را در شهرستان قدس اجرا کرد که امید می رود این طرحها با سرعتی بالا ادامه داشته و رضایتمندی شهروندان را به همراه آورد.

کد مطلب 1795031

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