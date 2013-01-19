مسئولان با مدیریت شهری قدس همکاری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی ظهر شنبه در مراسم معارفه شهردار جدید که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات سازمان آتش نشانی قدس برگزار شده بود، اظهار داشت: زرق و برق مادیات نباید ملاک انتخاب یک مدیر باشد، بلکه فردی که برای مسئولیتی انتخاب می شود باید در کنار دارا بودن ایمان و عمل صالح، عشق به خداوند در وجود او پرنگ تر باشد که این ویژگی عامل موفقیت است.

وی ادامه داد: شهرستان قدس دارای مردمی فهمیم، ولایی و انقلابی است که باید خدمت به این افراد را برای خود افتخار بزرگ محسوب کنیم.

این مسئول، امضای حکم شهرداری قدس از سوی وزیر کشور را امری مهم خواند و گفت: شهردار قدس با حکم وزیر کشور منصوب شده که وی باید با رعایت تمام بندهای ابلاغ شده و اجرای صحیح آن موجی از رضایتمندی را در بین شهروندان به وجود آورد.

میراحمدی از فرماندار، اعضای شورای اسلامی و تمامی افرادی که زمان زیادی را برای انتخاب فردی اصلح و توانمند برای مسئولیت شهرداری به کار بستند، تقدیر و تشکر کرد.