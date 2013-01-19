یک میلیون و 650 هزار سند هویتی در خراسان شمالی آرشیو الکترونیکی شد

علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این تعداد سند هویتی از مجموع یک میلیون و 908 هزار سند هویتی این استان است، افزود: کار اسکن و داده آمایی اسناد هویتی 250 هزار و 126 فقره سند هویتی دیگر در دست انجام است.

وی اظهار داشت: این اطلاعات پس از تکمیل، برای بارگزاری از طریق خطوط مخابراتی به مرکز داده پایگاه جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی افزود: در این طرح همه اسناد به فایل های اطلاعاتی تبدیل و در دسترس تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

زاهدی نیا اظهارداشت: مکانیزه شدن خدمات ثبت احوال، رفاه عمومی و تسریع در روند حل مشکلات مردم در عرصه‌های مختلف را در پی‌ داشته خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح از این پس هر فرد می تواند با مراجعه به اداره محل سکونت صرف نظر از محل صدور شناسنامه خود قادر به دریافت همه خدمات باشد.

زاهدی نیا افزایش سرعت خدمات رسانی به مراجعین، افزایش طول عمر اسناد سجلی، جلوگیری از استهلاک و فرسودگی اسناد بر اثر استفاده های مکرر ومحافظت و ایمنی اسناد در برابر بلایای طبیعی را از مزایای اجرای این طرح عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح هزینه های مربوط به بایگانی سنتی اسناد را نیز کاهش می دهد اظهارداشت: صرفه جویی در وقت، رضایت مندی مراجعین و ارائه کلیه خدمات سجلی در اداره محل سکونت، بدون در نظر گرفتن محل صدور از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

زاهدی نیا تاکید کرد: با اجرای کامل این طرح، خدمات رسانی به شهروندان و همچنین ضریب امنیت اسناد هویتی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی با بیان اینکه در حال حاضر ثبت احوال در حال عبور از مرحله سنتی به سمت ثبت احوال نوین است گفت: اجرای این طرح در خراسان شمالی از تیرماه 1390 آغاز است.