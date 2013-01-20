به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسات مشترک دولت و مجلس که با هدف بهبود مشکلات معیشتی مردم و تدوین راهکار جدید برای ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها تشکیل شده است، از دولت و مجلس در عالی ترین سطح و با حضور محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی روسای دوقوه، معاونین، وزرای وزارتخانه های اقتصادی و روسای کمیسیون های مرتبط با هدفمندی یارانه ها و برخی از اقتصاددانان شاخص مجلس حضور دارند.

این جلسات که از سه شنبه شب هفته گذشته در حال برگزاری است، مقرر شده است تا با همدلی و تعامل سازنده دو قوه، راهکارهای مناسب و موثری در خصوص وضعیت اقتصادی اندیشیده شده و به سرعت اجرایی شود. همچنین بر اساس توصیه های موکد دولت و مجلس از اختلافات علنی در این خصوص نهی شده اند.

گویا مقامات ارشد دولت و مجلس به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی بهترین استراتژی برای پیشبرد امور، مفاهمه و تعامل است که بر این اساس مقرر شده تا در جلساتی مشترک نسبت به بررسی مشکلات مردم و کشور بویژه در حوزه اقتصادی بهترین تصمیمات ممکن گرفته شود و راهکارهایی را برای آرامش اقتصادی و ساماندهی بازار در جهت سهولت خرید مردم برای آغاز سال جدید اتخاذ کنند.

دولت در این جلسات اصرار دارد تا فاز دوم هدفمندی را با روش خاص خود که شامل افزایش چندبرابری حامل های انرژی است اجرا کند تا بتواند برای جبران مشکلات معیشتی مردم عدد قابل توجهی را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، اما نمایندگان مردم معتقدند این موضوع با توجه به تورم افسارگسیخته ای که در پی خواهد داشت به ضرر مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه است.

نمایندگان اصرار دارند که دولت با اجرای کامل و صحیح فاز اول هدفمندی و توجه واقعی و صحیح به دهک های پایین درآمدی و هم چنین کمک فوری به بخش تولید، می تواند مشکلات پیش روی مردم را در کوتاه مدت تا حدودی برطرف کند.

مجلس و دولت به دنبال آن هستند که قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای ادامه یابد که علاوه بر جلوگیری از بروز شائبه ها، باعث ایجاد ناآرامی و تشتت در فضای اقتصادی کشور نشود. بر همین اساس گویا تصمیم بر حفظ اعتدال در پیشبرد موضوعات مربوط به هدفمندی یارانه ها شده و اجرای آن نیز منوط به رسیدن مجلس و دولت به یک ساز و کار مشخص و عملیاتی و قانونی شده است.

در این جلسات منظم شبانه، به غیر از روسای دو قوه مجریه و مقننه، محمد رضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نواب رئیس مجلس، سید شمس الدین حسینی، مهدی غضنفری، عبدالرضا شیخ الاسلامی، مجید نامجو و صادق خلیلیان وزرای اقتصادی دولت به همراه بهروز مرادی، و محمدرضا فرزین سخنگوی هدفمندی یارانه ها، غلامرضا مصباحی مقدم، کاظم جلالی، حمیدرضا فولادگر، رضا رحمانی، ارسلان فتحی پور و عبدالرضا عزیزی روسای کمیسیون های اقتصادی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها و احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس شورای اسلامی در این جلسات حضور دارند.