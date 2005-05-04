مردم با مشاركت خود در انتخابات جرات عرض اندام را به كشورهاي خارجي نخواهند داد//دخالت كشورهاي خارجي در كشور ما محكوم است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر قاليباف در كنفرانس مطبوعاتي در جمع خبرنگاران، مطبوعات استان و نمايندگيهاي رسانه ها در استان زنجان در ادامه گفت: بعضي از عناصر وابسته در داخل كشور به كشورهاي خارجي براي دخالت در ايران كمك مي كنند و دخالت كشورهاي خارجي به طور قطع در كشور ما محكوم است و به هيچ وجه اجازه نمي دهيم بيگانگان در امور داخلي كشورمان دخالت كنند. ما در داخل كشور بايد تلاش كنيم تا بستر براي حضور و دخالت آنان فراهم نشود و مردم با مشاركت خود در انتخابات جرات عرض اندام را به كشورهاي خارجي نخواهند داد.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي در مورد ائتلاف 4 نفره و احتمال حضور مهندس موسوي و هاشمي رفسنجاني در انتخابات گفت: اولين هدف من و همه همكارانم ، تحقق مشاركت حداكثري است و در درجه دوم تلاش مي كنيم در اين انتخابات پيروز شويم. با حضور هر فردي كه بتواند مشاركت مردم را بالا ببرد من از آن استقبال مي كنم. چه آقاي موسوي باشد چه آقاي هاشمي رفسنجاني.

وي افزود: تنها تعهد من ائتلاف 4 نفره است كه در اين گروه اين توافق شده است كه براساس نظرسنجي هر كسي شرايط بهتري داشته باشد بقيه به نفع او كنار بروند.اما هنوز تاريخ انجام نظرسنجي نهايي مشخص نشده است و هر 5 يا 6 دستگاهي كه نظرسنجي انجام مي دهند نظرسنجي آنان در 15روز اخير نشان داده كه فاصله من با دو نفر ديگر فاصله معناداري است.

دكتر قاليباف در مورد كناره گيري دكتر توكلي گفت: كناره گيري دكتر توكلي به 2 دليل انجام شد اول اينكه مي خواست به افكار عمومي اين را بگويد كه در مجموعه اصولگرايان، مهم افراد نيستند بلكه مهم، خدمت به مردم است و ديگر اينكه در مجموعه نظرسنجيها به اين تصميم رسيده اند كه اصولگرايان هرچه زودتر بايد به اجماع برسند.

وي در مورد وابستگي خود به جناحهاي سياسي گفت: من هيچ وابستگي به طيف هاي چپ و راست ندارم و اكنون نيز معتقدم كه گذشته من ثابت كرده كه به هيچ گروه سياسي وابستگي نداشته ام. من كانديداي هيچ حزب و گروهي نيستم اما اگر هر حزب و گروه قانوني از كانديداتوري من حمايت كند با گرمي استقبال مي كنم.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد تامين هزينه هاي انتخاباتي خود گفت: ما حسابي باز كرده ايم كه مردم كمكهاي مالي خود را به آن حساب واريز مي كنند و من هرگز فكر نمي كردم كه مردم به من كمك كنند و تاكنون مردم امكاناتي همچون ماشين، دفتر، موبايل و غيره در اختيارمان قرار داده اند كه همه اين موارد در دفتري ثبت مي شود.

وي افزود: در مورد كساني كه به حساب ما پول واريز مي كنند حتي نمي دانيم كه آنها چه كساني هستند والا من هيچ سابقه آشنايي با آنان ندارم و حتي كساني بودند كه مي خواستند ابتدا با من ملاقات داشته و بعد به ستاد ما كمك كنند اما من نپذيرفتم.