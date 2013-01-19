استعدادهای ورزشی بهارستان فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو بعدازظهر امروز در جریان بازدید سرزده از سالن 22 بهمن شهر گلستان اظهار داشت: شهرستانهای رباط کریم و بهارستان ورزشکاران زیادی را به جامعه ورزشی کشور تحویل داده که برای این منطقه یک افتخار بزرگی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون در این شهرستان استعدادهای نهفته ورزشی وجود دارد که ضمن گمنام ماندن به دلیل بی توجهی، مسئولان امر از ورزش دور شده اند.

نکو با انتقاد از بی توجهی های صورت گرفته نیز گفت: جوانانی در این شهرستان ساکن هستند که به دلیل عدم حمایت متولیان امر ورزش و یا دیگر مسئولان با هزینه شخصی به مسابقات جهانی اعزام و برای کشورمان افتخارآفرینی می کنند.

این مسئول ادامه این روند را موجب یاس و ناامیدی جوانان ورزشکار برشمرد و گفت: قطعا ادامه این روند می تواند برای جوانانی که در مسیر افتخارآفرینی قدم بردارند، اثر گذار باشد و این اثرگذاری می تواند برای جامعه نیز تبعات ناخوشایندی را در پی داشته باشد.