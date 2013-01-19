احضار بچیروویچ، نیکخواه بهرامی و کامرانی به کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه اضطراری هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال که امروز شنبه در محل فدراسیون بسکتبال تشکیل شد پس از بازبینی فیلم مسابقه و استماع گزارش ناظر و نماینده فدراسیون در مسابقه تیم‌های مهرام تهران و همیاری زنجان تصمیمات زیر اتخاذ شد:

1- مهمد بچیروویچ، صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی در جلسه کمیته فنی و انضباطی روز دوشنبه 91.11.02 که ساعت 10 صبح تشکیل خواهد شد حضور یابند.



2 - از اداره کل ورزش و جوانان و هیئت بسکتبال زنجان که میزبانی شایسته،ای را که نظم و همکاری و همیاری آن بسیار مدبرانه بود تقدیر و تشکر شد.



3- از مهندس گنجی که طی ارسال نامه ای به فدراسیون بسکتبال عمل غیر اخلاقی عوامل تیم بسکتبال آن باشگاه را از نحوه اعتراض به عملکرد داوری در دیدار تیم های همیاری زنجان و مهرام و بیرون آوردن تیم بسکتبال آن باشگاه از جریان مسابقه محکوم نموده اند و این رفتار را شایسته ورزش دانشگاهی بسکتبال ندانسته سپاس و قدردانی شد.