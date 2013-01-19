قدرت پست 63 کیلوولت ایوانکی به دو برابر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان از افزایش قدرت پست 63 کیلوولت ایوانکی با اعتبار 30 میلیارد ریال خبر داد.

حسن مسلمی گفت: با هدف ایجاد ظرفیت جدید برای تامین برق مطمئن متقاضیان و مشترکین شهرک صنعتی ایوانکی و نیز بخشی از مشترکین و متقاضیان کشاورزی، خانگی، تجاری و بهبود پارامترهای کیفی برق، افزایش ظرفیت پست 63 کیلوولت ایوانکی در دستور کار این شرکت قرار گرفت.

وی افزود: برای تحقق این اهداف پروژه مذکور در دو مرحله شامل تعویض ترانس های قدرت از دو در 15 مگاولت آمپر به دو در 30 مگاولت آمپر و نیز تقویت فونداسیون های دو دستگاه ترانس مربوطه همراه با نصب یک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت 20 به چهار در صد کیلوولت به ظرفیت 200 کاوا عملیاتی شده است.

مسلمی اظهار داشت: مرحله اول این پروژه انجام شده و افزایش قدرت ترانس دوم از 15 به 30 مگاولت آمپر در دست اجرا است و با تحقق آن ظرفیت پست 63 کیلوولت ایوانکی از 30 به 60 مگاولت آمپر افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ابراز امیدواری کرد: در دهه فجر امسال هر دو مرحله این پروژه به صورت رسمی افتتاح شود.

200 دستگاه رایانه در اختیار مدارس قرار می گیرد

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان در نشست شورای آموزش و پرورش استان و شهرستانهای تابعه گفت: 200 دستگاه رایانه مدیران دستگاه های اجرایی استان با هدف هوشمندسازی مدارس در اختیار مدارس قرار می گیرد.

محمد بناییان سفید افزود: این رایانه ها با هماهنگی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان و امور اقتصاد و دارایی در اختیار مدارس قرار می گیرد.

وی اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار برای تسریع در هوشمندسازی مدارس و نیز تامین 100 عدد تخته هوشمند را از دیگر مصوبات این نشست بیان کرد.

در این نشست که استاندار سمنان نیز حضور داشت مسایل و مشکلات هوشمندسازی مدارس و سایر مسایل آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قاچاقچیان چوب در کویر دامغان دستگیر شدند

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان از دستگیری قاچاقچیان چوب در کویر جنوب این شهرستان خبر داد.

حسین شوکتی نیا گفت: ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی دامغان با همکاری ماموران نیروی انتظامی توانستند از سه قاچاقچی، یک و نیم تن ذغال تاغ کشف کنند.

وی ارزش محموله کشف شده را 50 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: پرونده متهمان دستگیر شده به مراجع قضایی ارسال شد.

بر اساس ماده 42 و 47 حفاظت از جنگلها و مراتع کشور هر گونه تخریب گیاهان مرتعی و بیابانی جرم محسوب می شود .

از ابتدای امسال تاکنون 10 تن چوب قاچاق در دامغان کشف شد و 10 نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

دو طرح برقی در دامغان به بهره برداری رسید

مدیر توزیع برق شهرستان دامغان گفت: روشنایی معابر بلوار ورزش و خیابان فردوس رضا شهرستان دامغان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

احمد یوسفی گفت: در باند جدید خیابان فردوس رضا 430 متر شبکه هوایی دایر شده است و با احداث 15 دستگاه سرچراغ، روشنایی این مسیر تأمین شده است.

وی افزود: به منظور تامین روشنایی معابر بلوار ورزش این شهرستان نیز 250 متر شبکه فشار ضعیف زمینی احداث و با نصب شش اصله پایه و 12 دستگاه سرچراغ، روشنایی آن برقرار شده است.

مدیر توزیع برق دامغان هزینه اجرای این دو طرح را 176 میلیون ریال بیان کرد.

قدردانی مردم از اقدامات پلیس 27 درصد افزایش یافت

فرمانده انتظامی استان سمنان از افزایش 27 درصد قدردانی مردم از پلیس در سامانه دفتر نظارت همگانی پلیس خبر داد.

سردار محمدرضا میرزایی در حاشیه حضور در سامانه 197 پلیس، گفت: تماس های مردمی با سامانه دفتر نظارت همگانی پلیس در سالجاری 54 درصد افزایش یافت که نشان از تعامل مطلوب مردم با نیروی انتظامی است.

وی اظهار داشت: حسن انجام وظیفه، برخورد مناسب توام با ادب و نزاکت، برقراری نظم و امنیت، برخورد قاطع با متخلفان و ... بیشترین فراوانی قدردانی مردم از پلیس بوده است.

میرزایی با اشاره به برنامه های ناجا برای تعالی و بهبود عملکرد ماموران پلیس، افزود: دوره های استانداردسازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتری و پاسگاه های استان سمنان هم اکنون در حال برگزاری است.

فرمانده انتظامی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: دفتر نظارت همگانی پلیس به صورت شبانه روزی اماده دریافت گزارش و نظرات شهروندان است.