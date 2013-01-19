قدرت پست 63 کیلوولت ایوانکی به دو برابر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان از افزایش قدرت پست 63 کیلوولت ایوانکی با اعتبار 30 میلیارد ریال خبر داد.
حسن مسلمی گفت: با هدف ایجاد ظرفیت جدید برای تامین برق مطمئن متقاضیان و مشترکین شهرک صنعتی ایوانکی و نیز بخشی از مشترکین و متقاضیان کشاورزی، خانگی، تجاری و بهبود پارامترهای کیفی برق، افزایش ظرفیت پست 63 کیلوولت ایوانکی در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
وی افزود: برای تحقق این اهداف پروژه مذکور در دو مرحله شامل تعویض ترانس های قدرت از دو در 15 مگاولت آمپر به دو در 30 مگاولت آمپر و نیز تقویت فونداسیون های دو دستگاه ترانس مربوطه همراه با نصب یک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت 20 به چهار در صد کیلوولت به ظرفیت 200 کاوا عملیاتی شده است.
مسلمی اظهار داشت: مرحله اول این پروژه انجام شده و افزایش قدرت ترانس دوم از 15 به 30 مگاولت آمپر در دست اجرا است و با تحقق آن ظرفیت پست 63 کیلوولت ایوانکی از 30 به 60 مگاولت آمپر افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ابراز امیدواری کرد: در دهه فجر امسال هر دو مرحله این پروژه به صورت رسمی افتتاح شود.
200 دستگاه رایانه در اختیار مدارس قرار می گیرد
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان در نشست شورای آموزش و پرورش استان و شهرستانهای تابعه گفت: 200 دستگاه رایانه مدیران دستگاه های اجرایی استان با هدف هوشمندسازی مدارس در اختیار مدارس قرار می گیرد.
محمد بناییان سفید افزود: این رایانه ها با هماهنگی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان و امور اقتصاد و دارایی در اختیار مدارس قرار می گیرد.
وی اختصاص 500 میلیون ریال اعتبار برای تسریع در هوشمندسازی مدارس و نیز تامین 100 عدد تخته هوشمند را از دیگر مصوبات این نشست بیان کرد.
در این نشست که استاندار سمنان نیز حضور داشت مسایل و مشکلات هوشمندسازی مدارس و سایر مسایل آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قاچاقچیان چوب در کویر دامغان دستگیر شدند
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان از دستگیری قاچاقچیان چوب در کویر جنوب این شهرستان خبر داد.
حسین شوکتی نیا گفت: ماموران یگان حفاظت از منابع طبیعی دامغان با همکاری ماموران نیروی انتظامی توانستند از سه قاچاقچی، یک و نیم تن ذغال تاغ کشف کنند.
وی ارزش محموله کشف شده را 50 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: پرونده متهمان دستگیر شده به مراجع قضایی ارسال شد.
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