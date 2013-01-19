برنامه های دهه فجر مدارس نوآورانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امیری با تأکید بر این که در ایام دهه ‌فجر پیام انقلاب به نسل نو جامعه منتقل شود، اظهار داشت: دهه‌ فجر باید توأم با جشن و نشاط در مدارس باشد.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: امسال باید مراسم دهه فجر در مدارس بسیار باشکو ه و به نحوی برگزار شود که همه فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی با ایده و مشارکت دانش اموزان برنامه ریزی و اجرا شود.



امیری با بیان اینکه در دهه فجر باید پیام انقلاب اسلامی به دانش آموزان انتقال داده شود، افزود: شعر و سروده های دانش آموزان، اجرای تئاتر، برنامه های فرهنگی و هنری و آذین بندی کلاس ها توسط خود دانش آموزان انجام گیرد.



دانش آموز مازنی برگزیده جشنواره کشوری هنرهای دستی

حسین کمالی گفت: 13 نفر از دانش آموزان مازندرانی موفق به کسب رتبه های سوم و برگزیده سی امین جشنواره کشوری هنرهای دستی و تجسمی در سطح کشور شدند.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: لوح تقدیر و جوایز این دانش آموزان در مراسمی با حضور بنیادی مدیر کل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش، امیری مدیر کل آموزش و پرورش استان اهدا شد.

بازدید 1200 کارگاه هنرستانهای فنی و حرفه ای



علیرضا مهدی نیا گفت: از هزار و 200 کارگاه هنرستان های فنی وحرفه اى و کار و دانش استان بازدید شد.



رئیس اداره آموزش های فنی وحرفه اى و کار و دانش آموزش و پرورش مازندران گفت: با حضور بیش از 400 هنر آموز متخصص و با مدیریت و هماهنگی بیش از 70 نماینده استانی و شهرستانی در قالب 32 تیم تخصصی از بیش از هزار و 200 کارگاه هنرستان های استان جهت سرشماری تجهیزات بازدید شد.



وی تصریح کرد: اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش مازندران با هدف شناسایی تجهیزات موجود در هنرستان های استان به منظور توزیع متناسب اعتبارات تجهیزاتی ، توسعه متوازن رشته های فنی و حرفه ای و مهارتی، سیاست های توسعه و تجهیزات موجود و ارتقا سطح کیفی آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش با توجه به محتوی دروس و استانداردها این طرح را به انجام رساند.



کمک خیران گلوگاهی به هوشمندسازی مدارس

ابراهیم حبیبی گفت: خیران شهرستان گلوگاه جهت هوشمند سازی سه مدرسه 102 میلیون ریال به آموزش و پرورش کمک کردند.



مدیر آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه بیان داشت: مدارس ابتدایی شهید نبوی ، بی بی شهربانو و شهید نصیری این شهرستان با کمک خیرین گلوگاهی و هزینه ده میلیون و دویست هزار تومانی آنان هوشمند گردید تا دانش آموزان از امکانات هوشمند سازی و علوم جدید بهره مند شدند.



وی با بیان اینکه 80 دانش آموز از این فناوری برخوردار شدند تصریح کرد : این مدارس با نصب بورد هوشمند ، دیتا پروژکتور و لب تاپ هوشمند شدند.

افتتاح دبستان دخترانه شاهد آمل



بیت الشهید دبستان دخترانه شاهد شهید سوهانیان آمل با حضور رئیس بنیاد شهید آمل و سرهنگ نام نژاد از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس بیت الشهید دبستان دخترانه شاهد شهید سوهانیان آمل افتتاح شد.



مدیر مدرسه شهید سوهانیان آمل در مراسم افتتاح بیت‌الشهدا این مدرسه با بیان این‌که برگزاری یک مراسم برای شهیدی که نامش بر این مدرسه مزین است از مدت‌ها در ذهن ما وجود داشت، گفت:خواستیم با این کار به روشی نوین، شهدا را یاد کنیم و مدت‌های زیادی فکر می‌کردیم تا بتوانیم شهید و شهادت را به جز غم و اندوه به دانش‌آموزان نشان دهیم.



زهرا اکبرزاده، مدیر دبستان شاهد با اشاره به این‌که اعتقاد داریم که شهدا از هر زنده‌ای زنده‌تر هستند، اظهار داشت: این اعتقاد در ما وجود داشت و به همین دلیل به دنبال برگزاری مراسمی برای این شهید بودیم.



هدف سند بنیادین رسیدن به حیات طیبه

ابوالقاسم ثلاثی، مدیر آموزش و پرورش بهشهر در همایش روزی به یاد دیروز اظهار داشت: پس از سال ها تبادل اندیشه ، سند تحول بنیادین تصویب شد که مبانی اسلامی دارد و به آرمان های بلند دین مبین اسلام توجه شده است.



ویبرگزاری این همایش ها را بسیار مفید اعلام کرد و گفت: برگزاری همایش هایی با عنوان روزی به یاد دیروز برای بهره مندی از مشارکت افکار و اندیشه های همه کسانی که روزی را در فضای تعلیم و تربیت تنفس کرده اند و منشا خدمات بوده اند ،بسیار ارزنده و مناسب است.



ثلاثی ابراز امیدواری کرد: بتوان اینگونه همایش ها را در مدارس شهرستان بهشهر به صورت هماهنگ در یک روز برگزار کرد.





