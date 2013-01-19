مشکل صدور مجوز ساخت و ساز در وائین شهریار رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد درخشان اظهار داشت: با تلاش و پیگیریهای اعضای شورای شهر و شهردار شهریار که در نشستهائی که با مسئولین شهرستان و مسئولان استانی در خصوص مجوز ساخت و در منطقه وائین برگزار شد که در نهایت با دستور استاندار تهران، صدور مجوز ساخت و ساز در منطقه وائین برطرف شد.



وی ادامه داد: مالکین زمین های وائین ازروز شنبه 30 دیماه سال جاری می تواند با مراجعه به شهرداری شهریار برای ساخت و ساز اقدام به دریافت مجوز کنند.

اجرای طرحهای نظارتی شهرداری برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز



این مسئول عنوان کرد: برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه اجرای طرحهای نظارتی از سوی شهرداری شهریار آغاز شده است.



درخشان به مالکین توصیه کرد: با توجه به موقعیت این منطقه به اصول شهرسازی و مهندسی توجه لازم را داشته باشند.

رئیس شورای شهر شهریار، اخذ مجوز قانونی، رعایت مقاوم سازی، زیباسازی نما و اصول فنی و شهرسازی را به عنوان مهمترین شاخص های ساخت و ساز در این منطقه برشمرد.

کمبود آب در شهرک وایین شهریار برطرف شد



مدیر امور اجرایی طرح های تامین آب شهری شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب استان تهران گفت: با حفر یک حلقه چاه جدید در شهرک وایین، کمبود آب مورد نیازاهالی در این شهرک بر طرف شد.



سعید عباس زاده با توجه به رشد جمعیت و برای ارائه خدمات مطلوب به مردم و افزایش توان تولید آب، طبق برنامه ریزی، اجرای عملیات حفاری چاه جدید در این شهرک به پایان رسید.



وی گفت: هزینه اجرایی حفاری، تجهیز و بهره برداری از چاه مذکور، از محل اعتبارات جاری شرکت آب و فاضلاب شهریار تامین شده است، این چاه با عمق 200 متر، لوله گذاری با قطر 14 اینچ ، از جنس فولادی و در مدت زمان 45 روز اجرا شده است.

برگزاری آزمون سراسری زمستانی انجمن خوشنویسان ایران در شهریار



آزمون سراسری انجمن خوشنویسان که شامل دوره های مقدماتی، متوسط خوش، عالی و ممتاز در رشته های نستعلیق، ثلث و نسخ بود، با حضور 75 نفر هنرجوی خوشنویسی در روزهای در فرهنگسرای استاد شهریار برگزار شد.

به پذیرفته شدگان در این آزمون، گواهینامه رسمی انجمن خوشنویسان ایران به برگزیدگان اعطاء خواهد شد.

مهدی حب درویش رکوردار دار روپایی جهان بمناسبت دهه مبارک فجر رکورد می زند



مهدی حب درویش رکوردار روپایی جهان با توپ تنیس، ساچمه، بمناسبت فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر تصمیم دارد با هنرنمایی خود رکـورد روپایی در زمان۲۴ ساعت را یکسره به ثبت برساند.

این برنامـه جوان شهریاری در روز سه شنبه چهارم بهمن ماه سال جاری ساعت ۹ صبح در سالن شورای شهریار برگزار می شود.

تشکیل حلقه های طرح صالحین پایگاه شهدا سپاه ملارد



حلقه های طرح صالحین بسیج پایگاه شهدا در باشگاه رزمی شهدای سرآسیاب با حضور ورزشکاران بسیجی رشته وشو با موضوع جنگ نرم تشکیل شد.

در این جلسه چند تن از ورزشکاران نوجوان درباره جنگ نرم به بحث و تبادل نظر پرداختند، والدین و همراهان ورزشکاران در کنار آنان در جلسات حلقه صالحین شرکت می کنند.