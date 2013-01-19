گازرسانی در بره‌ سر رودبار 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد/ هوشمندسازی 600 مدرسه در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم کوچکی گفت: پنج شهر رودبار، منجیل، رستم‌ آباد، لوشان و توتکابن از بین هفت شهر این شهرستان زیرپوشش گاز رسانی قرار گرفته است.

وی همچنین با بیان اینکه رودبار بیش از 200 روستا دارد، افزود: از این تعداد تاکنون 30 روستا از نعمت گازبرخوردار هستند.

رئیس اداره گاز رودبار تامین گاز مصرفی مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی، تولیدی، مرغداری‌ ها و صنایع عمده سیمان خزر و نیروگاه برق لوشان را یکی دیگر از وظایف این اداره بر شمرد.

لزوم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی

فرماندار شهرستان بندرانزلی گفت: بانک ‌ها در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و کسب و کار خرد بیشتر همکاری کنند. سعادتمند داودی افزود: تاکنون 40 میلیارد و 809 میلیون ریال اعتبار برای پرداخت مشاغل خانگی اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.

وی اظهارداشت: کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، ارتقاء مدیریت کسب و کار و افزایش تولید داخلی از اهداف توسعه مشاغل خانگی است.

فرماندار انزلی در ادامه مشاغل خانگی را بزرگترین ظرفیت و پتانسیل برای این شهرستان دانست و یادآورشد: افراد بیکار دارای مهارت مشاغل خانگی می توانند در محل زندگی خود برای خود شغل ایجاد کنند.

صدور هزار کارت الکترونیکی برای چایکاران

مدیرعامل شرکت خصوصی صدرا گفت: صدور ۳۰ هزار کارت الکترونیکی برای چایکاران و ۲۲۵ میلیارد ریال مطالبات معوقه ۳۰ هزار چایکار تا ۲۲ بهمن امسال پرداخت خواهد شد.

شهرام قویدل افزود: برای نوسازی و احیاء باغ های چای ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، نیمه دوم سال آینده پرداخت می شود.

وی همچنین با اشاره به این که این تسهیلات بین یک تا۱۰ میلیون تومان است، یادآورشد: این تسهیلات بر اساس قدرت بازپرداخت چایکاران به کارت های اعتباری آنان واریز خواهد شد.

هوشمندسازی 600 مدرسه در گیلان

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: تاکنون 600 مدرسه در گیلان هوشمند سازی شده است. ایوب نجف زاده افزود: پیشرفته 50 درصدی هوشمند سازی بسیاری از مدارس ابتدایی تا کنون فراهم شده است.

وی همچنین مساعدت دستگاه ها را براساس مصوبه هیئت وزیران را در این جهت خواستار شد.

پخش دیجیتال رادیو و تلویزیون در 5 شهر گیلان

تالش، رودبار، املش، لنگرود و آستارا پنج شهرستانی هستند که از این پس 18 شبکه تلویزیونی و 11 کانال رادیویی صدا وسیما را دیجیتالی دریافت می کنند.

رئیس رسانه ملی گفت: برای دیجیتالی کردن شبکه های رادیویی و تلویزیونی این پنج شهرستان در مجموع 30 میلیارد ریال هزینه شده است.

عزت الله ضرغامی افزود: در حال حاضر 80 درصد جمعیت شهری گیلان معادل 65 درصد کل جمعیت استان زیر پوشش پخش دیجیتالی برنامه های صدا و سیما قرار گرفته اند.

وی همچنین با بیان اینکه اولویت نخست رسانه ملی گسترش سیگنال رسانی دیجیتال در سراسر کشور است، یادآورشد: متناسب با اعتبارات و برخورداری از توانمندیهای داخل کشور به تدریج تمام مناطق کشور زیر پوشش پخش دیجیتالی قرار می گیرد.

برپایی جشن ازدواج در جمع معلولان و سالمندان

در نخستین مراسم جشن ازدواج در آسایشگاه معلولان رشت، عروس و دامادی بودند که در لباس مخصوص عروسی در مقابل آئینه و شمعدان قرار گرفتند و خطبه عقد برای آنها خوانده شد.

مدیرعامل آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت در خصوص ازدواج این دو زوج جوان گفت: جشن ازدواج این نوعروس و داماد در سطح کشور بی ‌سابقه بوده و خدا را شاکریم که این اتفاق در شهرستان رشت در این آسایشگاه اتفاق افتاده است.

ایوب قدیمی با بیان اینکه این جشن موجی از شادی برای سالمندان ایجاد کرد، افزود: شادی و شعف در بین معلولان و سالمندان تاثیرپذیری زیادی برای آنان دارد.

این دو زوج جوان نیز در خصوص برپایی جشن ازدواج ‌شان در خانه سالمندان می گویند: برای شادی دل معلولان و سالمندان تصمیم گرفتیم که جشن ازدواجمان را در این آسایشگاه برگزار کنیم و چون خودمان امروز شاد هستیم خواستیم شادی ‌هایمان را بین آنان تقسیم کنیم.