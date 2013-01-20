به گزارش خبرنگار مهر، کریم آزادگان عصر شنبه در نشستی با هدف بررسی وضعیت تولید برق در استان افزود: جمع تولید خالص برق منطقه استان شامل نیروگاه های سیکل ترکیبی گیلان، شهید بهشتی لوشان، آبی سپید رود و انرژی های نو (بادی) و نیروگاه پره سر در پائیز امسال دو میلیارد و 377 میلیون و 867 هزار و 166 کیلووات ساعت بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه یک میلیارد و 99 میلیون و759 هزار و 502 کیلووات ساعت در گیلان مصرف شد، اظهار داشت: همچنین یک میلیارد و 278 میلیون و 107 هزار و 664 کیلو وات ساعت از طریق شبکه سراسری به استانهای همجوار صادر شده است.

آزادگان در ادامه جمع تولید برق منطقه گیلان را در پائیز سال گذشته یک میلیارد و 945 میلیون و 329 هزار و 885 کیلووات ساعت، جمع مصرف برق را یک میلیارد و 34 میلیون و 339 هزار و 164 کیلووات ساعت و جمع تبادل برق را 910 میلیون و 990 هزار و 721 کیلووات ساعت عنوان کرد.