منچسترسیتی یاران دژاگه را شکست داد/ لیورپول، نورویچ را گلباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر ورزشگاه امیریتس موفق شد با درخشش "داوید سیلوا" با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود فولهام را شکست دهد. سیلوا هر دو گل منچسترسیتی را در این بازی در دقایق 2 و 69 به ثمر رساند.

اشکان دژاگه بازکن ایرانی فولهام در این بازی 73 دقیقه در میدان حضور داشت و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.

در دیگر بازی لیورپول موفق شد در حضور 45 هزار تماشاگر ورزشگاه آنفیلد با نتیجه پر گل 5 بر صفر میهمان خود نورویچ را از پیش رو بردارد. "جوردان هندرسون" (26)، "لوئیز سوارز" (36)، "دانیل استوریج" (59)، "استیون جرارد" (66) و "رایان بنت" (74، گل به خودی) گل‌های این بازی را برای لیورپول به ثمر رساندند.

نتایج کامل بازی های امروز به شرح زیر است:

* لیورپول 5 – نورویچ صفر

* منچسترسیتی 2 – فولهام صفر

* نیوکاسل یک – ردینگ 2

* سوانزی سیتی 3 – استوک سیتی یک

* وستهام یک – کوئینزپارک رنجرز یک

* ویگان 2 – ساندرلند 3

هم اکنون نیز در آخرین دیدار امشب وست بروم میزبان استون ویلا است.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 55 امتیاز

2- منچسترسیتی 51 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- چلسی 42 امتیاز

4- تاتنهام 40 امتیاز

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18- ویگان 19 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- استون ویلا 19 امتیاز

20- کوئینزپارک رنجرز 15 امتیاز (یک بازی بیشتر)