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۳۰ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۲۰

هفته بیست‌ و‌ سوم لیگ برتر؛

منچسترسیتی یاران دژاگه را شکست داد/ لیورپول، نورویچ را گلباران کرد

منچسترسیتی یاران دژاگه را شکست داد/ لیورپول، نورویچ را گلباران کرد

رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ برتر انگلیس عصر امروز (شنبه) با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که طی آن تیم های منچسترسیتی، لیورپول، ردینگ، سوانزی و ساندرلند مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر ورزشگاه امیریتس موفق شد با درخشش "داوید سیلوا" با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود فولهام را شکست دهد. سیلوا هر دو گل منچسترسیتی را در این بازی در دقایق 2 و 69 به ثمر رساند.

اشکان دژاگه بازکن ایرانی فولهام در این بازی 73 دقیقه در میدان حضور داشت و عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.

در دیگر بازی لیورپول موفق شد در حضور 45 هزار تماشاگر ورزشگاه آنفیلد با نتیجه پر گل 5 بر صفر میهمان خود نورویچ را از پیش رو بردارد. "جوردان هندرسون" (26)، "لوئیز سوارز" (36)، "دانیل استوریج" (59)، "استیون جرارد" (66) و "رایان بنت" (74، گل به خودی) گل‌های این بازی را برای لیورپول به ثمر رساندند.

نتایج کامل بازی های امروز به شرح زیر است:

* لیورپول 5 – نورویچ صفر
* منچسترسیتی 2 – فولهام صفر
* نیوکاسل یک – ردینگ 2
* سوانزی سیتی 3 – استوک سیتی یک
* وستهام یک – کوئینزپارک رنجرز یک
* ویگان 2 – ساندرلند 3

هم اکنون نیز در آخرین دیدار امشب وست بروم میزبان استون ویلا است.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 55 امتیاز
2- منچسترسیتی 51 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- چلسی 42 امتیاز
4- تاتنهام 40 امتیاز
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18- ویگان 19 امتیاز (یک بازی بیشتر)
19- استون ویلا 19 امتیاز
20- کوئینزپارک رنجرز 15 امتیاز (یک بازی بیشتر)

کد مطلب 1795111

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