بزرگان فوتبال بايد حريم و حرمت يكديگر را حفظ كنند

طي روزهاي اخير وبخاطر تنبيه ومحكوميت سرپرست باشگاه پرسپوليس كه ازسوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال صورت گرفته، طرفين مورد نظر آنقدريكديگر را مورد لطف خود قرار داده اند كه سوژه اول بيشتررسانه هاي ورزشي حرف وسخن آنها است. محمود خوردبين سرپرست پرسپوليس، علي دايي كاپيتان صبا باتري و تيم ملي، علي پروين مدير فني پرسپوليس و به تبع آنها بازيكنان و بزرگترهاي پرسپوليس آنچنان فضا را ملتهب كرده اند كه در اين فضا همه حرمتها از بين رفته و حريم ها فرو ريخته است.

اصل موضوع اين است كه فدراسيون فوتبال تيم پرسپوليس را به دليل توهين هوادارانش به كاپيتان صباباتري درجريان بازي اين دوتيم به يك بازي بدون تماشاگرمحكوم كرده است. البته اين حكم تلطيفي است ودرصورت تكرارچنين حوادثي ازسوي هواداران پرسپوليس اين حكم به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

خوردبين سرپرست كاركشته پرسپوليس اين حكم را نتيجه رفاقت دايي ودادكان دانسته، ولي غافل ازاين است كه دادكان قبل از آنكه دوست احتمالي دادكان باشد، عضو هيات مديره باشگاه پرسپوليس و ازقديمي هاي اين باشگاه محسوب مي شود.

قصد دفاع ويا تخريب هيچ كدام ازطرفين را نداريم، اما اعتقاد ما براين است كه حريم شكني آنهم ازسوي بزرگان فوتبال آخر و عافبت خوبي ندارد ودود اين گونه حركات به چشم ورزش مي رود. نمي دانيم چرا تحمل برخي ازبزرگان فوتبال ما اين قدر پايين است كه با يك حكم قانوني اينقدر ازكوره در مي روند وهمه زمين و زمان را به هم مي بافند تا اشتباه خود را توجيه كنند.

اگر فدراسيون فوتبال را به عنوان يك نهاد قانوني قبول داريد كه حكم آنرا نيز بايد قبول كنيد واگرقبول نداريد، مي توانيد درتشكيلات فوتبال اين كشورفعاليت نداشته باشيد.

ادعاي خوردبين و پروين و برخي ديگر ازپرسپوليسي ها اين است كه چرا وقتي درشهرستانها به آنها توهين مي شود، فدراسيون برخورد نمي كند و حالا كه پرسپوليسي ها به دايي توهين كرده اند برخورد شده است. اتفاقا اين را نيز بايد به فال نيك گرفت، چرا كه برخورد با خاطيان به خصوص آنهايي كه به حيثيت ورزشكاران و مربيان بي حرمتي مي كنند، يك كار بازدارنده و مفيد است كه از ادامه ناهنجاريها درورزشگاهها جلوگيري مي كند.

امروز پرسپوليس جريمه شده وقطعا اگرتماشاگران سايرتيمها هم بي حرمتي كنند، ازديد فدراسيون نبايد پنهان بماند وآنها را نيز جريمه كند تا فضاي ورزشگاهها فضايي سالم و بدور ازتنشها وسروصداهاي نابهنجار باشد.

* سيد رضا فيض آبادي