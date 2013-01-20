به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین کنگره شعر عاشواریی شنبه شب با حضور جعفرزاده کارشناس ادبی تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام عباس نظری معاون فرهنگی سازمان، سردار جعفری نسب فرمانده انتظامی استان، جمعی از مداحان، شعرا، نویسندگان و پیش کسوتان شعر آئینی در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در آئین پایانی این جشنواره اظهارداشت: شکی نیست که هنر از جلوه های خالق هستی است که به بشر ارزانی شد تا بتواند سخن، ایده و بیانش را در این قالب به مخاطبان عرضه کند.

وی بیان کرد: نقش هنر در زندگی بشر بسیار برجسته و تاثیرگذار است و در طول تاریخ نیز توانسته نقش آفرینی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: هرگاه هنر در استخدام بشر بوده انسان توانسته بخوبی از آن برای بیان اندیشه های ناب خود استفاده کند و در این میان شعر و شاعری جایگاه ویژه ای داشته است.

این مسئول یادآورشد: هنر موزون شعر توانست از مایه آسمانی و معنوی بهره برده و هنرمند با استفاده از آن ارتباط ملک و ملکوت را و عرشیان با فرشیان را برقرار کرد که آثار بدیعی خلق شد.

وی تصریح کرد: گاهی هنرمند دینی با ظرافت سخن گفته و یا تصویری را کشیده که تاثیر بیشتری از سایر روشها در مخاطب داشته و موجب تحول معنوی در فرد شده است لذا اگر بتوانیم نگاه عمیقی به هنر داشته باشیم و مفاهیم رحمانی و الهی را در قالب شعر، داستان، نقاشی ارائه کنیم به نتایج ارزشمندی دست خواهیم یافت.

نعمت اللهی با اشاره به جایگاه شعر آئینی اظهارداشت: این نوع شعر اسطوره های دینی را می سراید و نمادهای دینی که سنبل بشریت بوده را بخوبی می تواند به جامعه عرضه کند.

این مسئول فرهنگی افزود: بیش از 80 درصد ادبیات کشورمان را شعر آئینی شامل می شود که قبل از رودکی پدر شعر فارسی شکل گرفته است و در قالب شعر علوی، فاطمی، عاشورایی امروزه جایگاه خاصی دارد زیرا مشحون از حزن و اندوه است.

انقلاب اسلامی موجب اوج گیری شعر عاشورایی

وی گفت: خمیر مایه و زیبایی شعر عاشورایی به حزن و اندوه آن است و شاعر پیوند عقل و عشق و عاشورا را بخوبی در سروده ها برقرار می کند.

حجت الاسلام نعمت اللهی یادآورشد: شعر آئینی پس از انقلاب اسلامی به اوج خود رسید و یکی از عوامل ورود در این عرصه هشت سال دفاع مقدس بود که شعرا توانستند از این فرصت برای بیان احساسات دینی و مذهبی خود استفاده کنند.

شعرای عاشورایی مراقب قلم خود باشند

این مسئول با برشمردن ویژگی های شعرای عاشورایی اظهارداشت: آنها که در این حوزه قلم بدست می گیرند باید مراقب باشند تا قلم، زبان و اندیشه آنها در مسیر انحرافی که در طول تاریخ همواره گمراه کننده بوده قرار نگیرند لذا شعر آئینی باید حتما پالایش شود تا بتواند ارزشهای عاشورایی را در خود حفظ کند.

وی گفت: نباید شعر ضعیف باشد و شخصیت های دینی را خوار و ذلیل نشان دهد لذا شعرا لازم است افکار خود را متمرکز کرده تا اسطوره ها را به خوبی و در خور مقام والایشان به تصویر بکشند.

نعمت اللهی بیان کرد: شعرا باید به ائمه معصومین(ع) معرفت و شناخت کافی داشته باشند، شعر را بفهمند و بتوانند طوفانی در ذهن انسانها ایجاد کرده و با آگاهی کامل از تاریخ شیعه و سنی با اندیشه قلم فرسایی کنند.

در مراسم پایانی پنجمین کنگره شعر عاشورایی از میان 151 اثر رسیده در بخش شعر عاشورایی مهدی مردانی به مقام اول رسید، اسماعیل سکاک دوم شد و سید جمال موسوی در رده سوم جای گرفت.

در نثر ادبی رسول ملاحسنی مقام نخست را از آن خود کرد، در مقاله نویسی هاجر رضایی و در شعر برگزیده نیز سید محمد حسن ابوترابی و میرزا علی اکبر ثقفی فرد به عنوان برتر معرفی شدند.

همچنین از سه شاعر پیش کسوت آئینی حجت الاسلام یدالله هاشمی، امیر عاملی و علی پدرام تجلیل شد.