اعدام 2 زورگیر با طناب سفید/ آخرین حرفهای دو پسر اعدامی

به گزارش خبرنگار مهر، از شامگاه دیروز ضلع شمال غرب پارک هنرمندان داربست کشی شده بود . بر روی داربست ها با پارچه نوشته هایی اعلام شده بود که این محوطه، محل اعدام دو سارق زورگیر است.

حدود ساعت پنج صبح دو جرثقیل برای اجرای حکم وارد محوطه شدند.

از حدود ساعت 5 و 30 دقیقه جمعیت زیادی در محل اجرای حکم جمع شده بودند. در گوشه ای از محوطه اجرای حکم نیز خانواده دو پسر اعدامی ایستاده بودند که تا زمان اجرای حکم ساکت بودند.

امیر 23 ساله که ساکن خیابان خردمند، محل سرقت متهمان بود گفت : اجرای حکم این دو سارق خشن نشان داد قوه قضائیه با مجرمان شوخی ندارد و آنها را به سزای عمل خود می رساند.

زن میانسالی که قربانی زورگیری شده بود هم در ادامه گفت : چند روز قبل در خیابان سپهبد قرنی داشتم راه می رفتم که دو موتورسوار با تهدید چاقو کیفم را سرقت کردند. این ماجرا خیلی سریع رخ داد و من تا مدتی در شوک بودم.

اما در این میان حاضران از رئیس قوه قضائیه می خواستند با همه زورگیران به شدت برخورد شود و به هیچ عنوان اجازه ندهند این مجرمان با اقدامات مجرمانه خود امنیت شهروندان را به خطر بیاندازند.

برخی از افرادی که در محل حاضر بودند تا قبل از اجرای حکم هنوز تردید داشتند.اما وقتی دو پسر زورگیر را بالای دار دیدند مطمئن شدند که برخورد با مجرمان جدی است.

مرد سالمندی که در گوشه ای از محوطه ایستاده بود نیز گفت : چرا تا چند سال قبل اینقدر زورگیر با سن و سال کم نبود. برخورد قاطع با این مجرمان لازم است اما کافی نیست. چرا بررسی نمی کنند علت این افزایش سرقت ها چه بوده و سن مجرمان کاهش پیدا کرده است؟

البته برخی اهالی به محل اجرای حکم گله داشتند و می گفتند نباید پارکی که محل اجتماع هنرمندان است برای اجرای حکم اعدام انتخاب می شد.

ساعت 5 و 48 دقیقه آمبولانس پزشکی قانونی به همراه پزشک در محل اجرای حکم حاضر شد.

دو دقیقه بعد هم متهمان با خودروی پلیس آگاهی همراه قاضی اجرای احکام دادسرای جنایی تهران وارد محوطه اجرای حکم شدند.



در حالی که وحشت در چهره دو پسر زورگیر موج می زد سعی می کردند خود را خونسرد نشان دهند.

محمدعلی که 20 سال سن داشت با دیدن طناب دار دیگر نتوانست خودش را کنترل کند.

علیرضا در گفتگو با خبرنگاران خود را بی گناه می دانست و گفت : قبول دارم اشتباه کردم اما نمی دانستم حکمم اعدام است.

محمدعلی هم گفت :من نیازی به پول سرقتی نداشتم و فریب دوست ناباب را خوردم.

دو پسر اعدامی را بالای جرثقیل بردند و طناب دار را بر گردن آنها انداختند. پس از قرائت قرآن ، نماینده دادسرای جنایی تهران شروع به قرائت حکم کرد و گفت : 11 آذر امسال یکی از شهروندان هنگام ورود به شرکتی در خیابان خردمند مورد حمله چهار زورگیر موتورسوار قرار گرفت که فیلم این زورگیری در اینترنت منتشر شد. دزدان پس از سرقت با ایجاد رعب و وحشت از محل گریختند. با شکایت شاکی چهار زورگیر دستگیر شده و پرونده برای محاکمه به دادگاه انقلاب فرستاده شد که شعبه 15 دادگاه انقلاب دو نفر از زورگیران به نام های علیرضا مافیها و محمدعلی سروری را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. با تائید حکم در دیوان عالی کشور ، دو زورگیر خشن امروز به دار مجازات آویخته می شوند.

در حالی که شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شده بود ، محمدعلی تقاضای آب کرد که ماموران بلافاصله برای او آب آوردند.

عقربه های ساعت 6 و 15 دقیقه صبح را نشان می داد که با دستور قاضی اجرای احکام حکم اعدام اجرا شد و دو پسر زورگیر با طناب سفید به دار مجازات آویخته شدند.

پس از 17 دقیقه اجساد آنها پائین کشیده شد و با تائید مرگشان از سوی پزشک ، به پزشکی قانونی منتقل شدند.

ماموران پلیس در این مراسم به خبرنگاران اجازه ورود به محوطه را نمی دادند که همزمان با اجرا حکم با دستور رئیس کلانتری فلسطین این اجازه به آنها داده شد. البته با محدودیت و گرفتن تلفن همراه خبرنگاری که از صحنه اعدام فیلمبرداری می کرد.