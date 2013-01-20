محمدسعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توسعه پالایشگاه آبادان اظهار کرد: تا قبل از جنگ تحمیلی، پالایشگاه آبادان از بزرگترین مجموعه های پالایشی دنیا بوده و اکنون نیز در زمره بزرگترینها قرار دارد به طوری که بزرگترین پالایشگاه کشور است.

انصاری افزود: پالایشگاه آبادان در گذشته روزانه 650 هزار بشکه فرآورده فرآورش می کرد و اکنون به لطف آن سالها نیروهای متخصص و با تجربه حوزه پالایش و پخش در این منطقه وجود دارند که باید از این فرصت صنعت نفت حداکثر بهره برداری را داشته باشد.



عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به موقعیت ژئوپولیتیک آبادان در منطقه اشاره و تصریح کرد: وجود میدانهای نفتی، موقعیت جغرافیایی مناسب و متخصصان با تجربه در منطقه، بستر مناسبی است تا قدیمی ترین پالایشگاه ایران همچنان ظرفیت توسعه را نه تنها برای آبادان بلکه برای کشور داشته باشد.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همه پالایشگاه کشور به منظور آگاهی از نیاز و مشکلات پیش روی طرحهای توسعه ای این مجموعه ها، پیش از بررسی بودجه 92 در مجلس خبر داده بود.

