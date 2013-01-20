به گزارش خبرنگار مهر، مجید قربانی فراز سه شنبه شب در همایش بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در کردستان اظهار داشت: فرصت خوبی برای تجار و فعالان دیگر کشورها مانند ایران برای صادرات و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور عراق فراهم است چرا که این کشور در زمینه تولید قوی نیست در واقع 95 درصد اقتصاد عراق از صادرات نفت بخش عربی این کشور تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه دلایل خاصی برای در نظر گرفتن تجارت با اقلیم کردستان وجود دارد، تصریح کرد: کشور عراق به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش اقلیم کردستان شامل استان‌های دهوک، سلیمانیه و اربیل است و بخش عربی عراق که 15 استان دیگر عراق را در برمی‌گیرد.

مدیر کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش عراق تصریح کرد: اقلیم کردستان به شکل فدرال اداره می‌شود به این معنا که در عرصه اقتصادی می‌تواند به شکل مستقل از دولت مرکزی بغداد فعالیت کند.

مصالح ساختمانی بیشترین کالای صادراتی به کردستان عراق

وی ادامه داد: بیشترین کالایی که به کردستان عراق صادر می‌شود مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، کاشی، سرامیک، شیرآلات و پنجره است و در مرحله بعدی لوازم خانگی مانند کولرهای آبی و قطعات لوازم خانگی مهم هستند.

قربانی‌فراز بیان داشت:مواد غذایی مانند خشکبار، میوه و مواد غذایی دارای مصرف بلندمدت دسته دیگر صادرات کالایی ما به این نقطه را تشکیل می‌دهند.

مدیر کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بخش دیگری از صادرات خدمات فنی مهندسی است که در این زمینه مناقصه‌های زیادی به خصوص درباره صادرات نفت و گاز و مواردی مانند کانال‌کشی آب، تاسیس نیروگاه داشته‌ایم.

قربانی‌فراز اظهار داشت: در کردستان عراق این تبادل مرزی از طریق روستای تمرچین در پیرانشهر و ارومیه ، مرز باشماق و پرویز خان است که این سه با شهرهای اقلیم کردستان هم‌جوار است و مرزهای بخش عربی نیز شامل مهران در ایلام، شلمچه و چزابه در خوزستان است .

دریافت گواهی انطباق کالا فقط از شرکت " BV "

وی اضافه کرد: در حال حاضر سفارت عراق به ما اعلام کرده که دیگر شرکت سوئیسی به رسمیت نمی‌شناسد و به جای آن تجار ایراین باید از شرکتی به نام " BV " به عنوان نماینده حکومت عراق در ایران استاندارد coc یا گواهی انطباق را برای کالاها را دریافت کنند.

مدیر کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش عراق ادامه داد: متقاضیان پس از دریافت گواهی مبدأ از اتاق بازرگانی اصفهان و تأمین بیمه‌نامه معتبر، مدارک خود را به سفارت عراق تحویل داده و پس از طی مراحل قانونی، جنس آنان به خریدار عراقی تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در اقلیم کردستان عراق بانک‌های ملی، کشاورزی، اقتصاد نوین و تعاون اقلیمی مشغول فعالیت هستند اما به دلیل بحران‌های ارزی بیشتر مبادلات، از طریق صرافی‌های موجود در عراق انجام می‌شود.

پنج میلیارد دلار صادرات کالای ایرانی به کردستان عراق در 8 ماهه گذشته

قربانی فراز با بیان اینکه کل صادرات کالایی و خدمات فنی ایران به عراق در هشت ماهه گذشته پنج میلیارد دلار بوده، تاکید کرد: در سال 1390 حدود پنج میلیارد و 200 میلیون تومان صادرات کالایی و یک میلیارد خدمات فنی مهندسی به عراق داشتیم و در هشت ماه سال جاری نیز مبلغ صادرات محصولات ایرانی به عراق 4 میلیارد و 100 میلیون دلار و یک میلیارد دلار صادرات خدمات فنی مهندسی بوده است که در این میان اصفهان در هشت ماهه گذشته 286 میلیون دلار از این صادرات را بر عهده داشته است.