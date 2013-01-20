تفاهم نامه همکاری بین مناطق آزاد اروند ایران و زبیر عراق منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری، مدیر عامل منطقه آزاد زبیر، جمعی از تجار عراقی و ایرانی و نیز مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند حضور داشتند.

گسترش زمینه های همکاری در راستای تشویق شرکتهای تجاری دو کشور برای فعالیتهای متقابل، تبادل اطلاعات و تجارب، تعامل بر بستر فضای حسن نیت و رفع مشکلات و موانع صادرات پیش روی دو منطقه آزاد اروند و زبیر و تشکیل کارگروه برای حل مشکلات احتمالی از اهداف تدوین و امضای این تفاهم نامه است.

منطقه آزاد زبیر عراق با داشتن بندر خورالزبیر یکی از مناطق آزاد مهم کشور عراق است که از فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.



نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استان بصره کشور عراق از 27 تا30 دی ماه و با حضور تولیدکنندگان، سازمانها و شرکتهای بزرگ ایرانی در حال برگزاری است.