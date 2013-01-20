  1. سیاست
۱ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۴۹

با رای مجلس؛

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تصویب شد

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 171 رای موافق با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی تقاضای 43 نفر از نمایندگان مجلس مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار داشتند.

نمایندگان با 171 رای موافق، 36 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 256 نماینده حاضر با این تقاضا موافقت کردند.

عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برداشت از حساب بانک ها، مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در مواجه با بانک ها از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است.

بنا براین گزارش محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از دقایق اولیه صبح در صحن مجلس حضور داشت . وی در هنگام نطق سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره این تحقیق و تفحص همچنین نطق نایب رئیس این کمیسیون به عنوان یکی از طراحان اصلی طرح ، از مطالب ایراد شده یادداشت برمی داشت .

وی بلافاصله پس از اعلام رای نمایندگان ، با سرعت جلسه مجلس را ترک کرد.

در آیین نامه داخلی مجلس ، فرصتی برای اظهارات مخالف و موافق نمایندگان مجلس و دولت در بررسی تحقیق و تفحص ها در نظر گرفته نشده است.

کد مطلب 1795188

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