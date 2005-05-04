احتمال صرف نظر ژاپن از ساخت راكتور همجوش هسته اي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، اين اقدام ژاپن منجر به اين خواهد شد تا اين پروژه آزمايشي 13 ميليارد دلاري در فرانسه ساخته شود.

روزنامه يوميوري شيمبون به نقل لز منابع دولتي اعلام كرد كه دولت ژاپن ممكن است اين امتياز را بدهد به خاطر اينكه بر اين باور است حتي اگر راكتور را در داخل خاكش نسازد مساله ساخت و ساز ساختمان آن را بر عهده خواهد گرفت و اين مساله مي تواند كار و اشتغال لازم را فراهم آورد.

اين روزنامه اعلام كرد : " دولت اميدوار است گفتگوها در اين خصوص پايان يابد و در ماه آينده كشورهائي كه در اين امر دخيل هستند به توافقي رسمي دست يابند.

گفتني است كه فرانسه و ژاپن در مورد ميزباني اجراي اين پروژه چند ميليارد دلاري با يكديگر رقابت داشتند و در اوائل دهه سوم اسفند سال پيش اتحاديه اروپا اعلام كرد كه بطور يك جانبه براي حمايت از ساخت اولين راكتور همجوش هسته اي در فرانسه، اقدام خواهد كرد.

در پي اين مساله ژاپن نسبت به اقدام يك جانبه اتحاديه اروپا براي ساخت راكتور همجوش هسته اي هشدار داد و اين حركت را اقدامي عنوان كرد كه نتيجه اي معكوس دربر خواهد داشت.