عدم استفاده تیمها ازظرفیت رسانه/ هفته ناکامیهای ورزش نفت و گاز گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت نتایج تلخی برای تیم های ورزشی نفت و گاز گچساران به عنوان تنها نمایندگان ورزشی گچساران و حتی استان کهگیلویه وبویراحمد در مسابقات کشوری رقم خورد.

از هفته دوم دور برگشت مسابقات لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور تیم نفت و گاز در شهر اصفهان به مصاف تیم فولاد ماهان این شهر رفت که در پایان با نتیجه 10بر 9 مقابل حریف خود شکست خورد.

اگرچه تیم واترپلو نفت و گاز گچساران بااختلاف یک گل از تیم واترپلو فولاد ماهان سپاهان که تیمی قدربا بازیکنان تراز اول کشور محسوب می شود نتیجه را واگذار کرده اما این تیم وضعیت مطلوبی در جدول ندارد.

در بازی دیگر هفته گذشته می توان به شکست خانگی تیم هندبال بانوان نفت و گاز گچساران اشاره کرد.

این تیم در هفته هفتم و پایانی دور رفت مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور تیم هندبال بانوان نفت و گاز در سالن آزادی شهر گچساران میزبان تیم هندبال بیمه رازی تهران بود که در پایان با نتیجه 33بر 18 مغلوب این تیم شد.

شکستهندبال آقایان نفت و گاز گچساران مقابل میزبان خود تیم هیئت هندبال کاشان از دیگر ناکامی های تیم های ورزشی نفت و گا گچساران بود.

حال اگر ازدومین شکست تیم فوتبال نفت و گاز گچساران به عنوان قهرمان نیم فصل لیگ دسته دوم کشور بگذریم چندین نکته به ذهن هر کارشناسی متصورخواهد شد.

اگر چه دلایل شکست این تیمها که همگی مورد حمایت شرکت نفت و گاز گچساران هستند باید از سوی کارشناسان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد اما تنها نکته ای که از دیدگاه رسانه ای می توان به آن پرداخت عدم پوشش خبری دقیق و سازماندهی شده از بازی نمایندگان ورزش گچساران در سطح کشور است.

از طرح این موضوع به این سوال برمی خوریم که آیا این به دلیل عدم اطلاع رسانی مسئولان برگزاری است یا ناشی از عدم هماهنگی اصحاب رسانه با اهالی ورزش در گچساران است.

با نگاهی به اطلاع رسانی رسانه ها در شهرهای دیگر کشور نسبت به بازتاب مسابقات ورزشی تیم های حاضر در مسابقات لیگ های کشور خواهیم دید که رسانه های ملی و محلی همگی یکدل و یکصدا به حمایت نمایندگان ورزشی خود می پردازند.

با یک بازنگری در عملکرد رسانه های داخلی و ملی گچساران خواهیم دید که عملکرد ضعیف رسانه ها در گچساران در اطلاع رسانی وحمایت از تیم ها و نمایندگان ورزشی خصوصا در هفته ای که گذشت به طور کامل مشهود است.

رسانه ها به عنوان یکی از عوامل اصلی در بالابردن ارتقاء انگیزه بازیکنان و تیم های ورزشی نماینده گچساران نقش بسزایی در پیشگیری از نتایجی همچون نتایج هفته گذشته نمایندگان ورزشی گچساران خواهند داشت.

در این میان نمی توان به نقش مسئولین در عدم برقراری یک تعامل مناسب با رسانه ها غافل شد.

حال اگر مسئولین ورزش گچساران نقش رسانه ها را در بهبود کیفیت تیم و نتایج کسب شده به درستی احساس کنند شاید بخشی از مشکل ورزش گچساران و حتی استان برطرف شود.

این مهم تنها با حمایت مسئولان تیم های ورزشی از رسانه ها و ایجاد شرایط و جایگاه ویژه برای حضور خبرنگاران در سالن های ورزشی و حتی اعزام اصحاب رسانه همراه تیم های ورزشی به شهرهای برگزارکننده بازیها صورت می گیرد.

امید است با تعامل بیشتر اصحاب رسانه و مسئولان ورزشی گچساران افتخارات تیم های ورزشی نفت و گاز و سایر تیم های ورزشی گچساران به طور مستمر ادامه داشته باشد.

اصحاب رسانه و مسئولان ورزش گچساران می بایست به این باور برسند که افتخارات یک نماینده ورزشی گچساران در کشور و حتی در جهان افتخار یک تیم یا یک گروه سیاسی نیست بلکه افتخار مردم فهمیده و غیرتمند گچساران و استان کهگیلویه و بویراحمد است.