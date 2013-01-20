اسلام با مشی سکولار بیگانه است/ سنتهای کهنه و اوهام در اسلام جایی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روشنگری یا عصر خرد که نمود آنرا در قرون 17 و 18 و 19 میلادی در غرب شاهد هستیم واکنش فرهنگ غربی به قرون وسطی تلقی می شود. از اینرو برخی معتقد هستند جنبش روشنگری جنبشی سکولار است.

برخی متفکران چون هابرماس اعتقاد دارند که همه در روشنگری سهم داشته‌اند. بر این اساس این پرسش مطرح است که فرهنگهای غیر غربی و البته شاید نه همه آنها در آماده‌سازی بسترهای فکری چنین جنبشی چه نقشی داشته‌اند.



پروفسور "لیاقت تکیم" استاد اسلام‌شناسی دانشگاههای دنور آمریکا و مک مستر کانادا در خصوص این موضوع که آیا می توان برای فرهنگهای غیر غربی در روشنگری قرن 17 نقشی قائل شد؛ مطابق آنچه هابرماس می‌گوید که همه در روشنگری نقش داشته‌اند به خبرنگار مهر گفت: بله همه ما در روشنگری نقش داشته‌ایم.



وی در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که روشنگری بر عقل و خرد و استدلال تأکید و توجه دارد و این چیزی است که اسلام قرنها پیش آنرا مورد تشویق و تقویت قرار داده است.



مؤلف "شیعیان در آمریکا" در ادامه تأکید کرد: آنچه اسلام با آن بیگانه است سکولاریزاسیون است. ماهیت اسلام با سکولاریزاسیون بیگانه و غریب است.



این اسلام شناس معاصر در ادامه یادآور شد: همه کشورهای اسلامی و همه مسلمانان سهمی در روشنگری داشته‌اند. امروز همه در دهکده جهانی زندگی می‌کنند و هر آنچه در غرب اتفاق بیفتد بر شرق تأثیر می‌گذارد و برعکس.



وی افزود: روشنگری همچنین به معنای رهانیدن و خلاص کردن خود از اوهام و سنتهای کهنه است که نه با عقل و خرد و نه با اسلام در هماهنگی نیست.



مؤلف "پرسشهایی از فقه" در پایان تصریح کرد: به عبارت دیگر ذات اسلام و جوهر اسلام به گونه‌ای است که خرافات و موهومات و سنتهای کهنه و مهجور با آن هماهنگ نیست.