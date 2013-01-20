مسابقات بین المللی فوتسال جام فجردرمالزی برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهروبه نقل از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در تورنمنت بین المللی فوتسال جام فجرمالزی 24 تیم ایرانی و خارجی حضور دارند که در روزهای 10 و 11 فوریه 2013 مطابق با 22 و 23 بهمن سالجاری به مصاف یکدیگر خواهند رفت .

بر اساس این گزارش ، تیم اول 3هزار رینگیت ، تیم دوم 2 هزار رینگیت و تیم سوم یک هزار رینگیت بعنوان جایزه دریافت خواهند کرد.(هر رینگیت معادل یک هزار و 100 تومان می باشد)

این مسابقات در سالن ورزشی منطقه امپنگ برگزار خواهد شد و ورود برای علاقمندان آزاد می باشد .

