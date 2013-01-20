  1. عناوین کل
۱ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۵

با حضور 24 تیم ؛

مسابقات بین المللی فوتسال جام فجردرمالزی برگزار خواهد شد

مسابقات بین المللی فوتسال جام فجردرمالزی برگزار خواهد شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بمناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مسابقات بین المللی فوتسال به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزارخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهروبه نقل از سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، در تورنمنت بین المللی فوتسال جام فجرمالزی 24 تیم ایرانی و خارجی حضور دارند که در روزهای 10 و 11 فوریه 2013 مطابق با 22 و 23 بهمن سالجاری به مصاف یکدیگر خواهند رفت .

بر اساس این گزارش ، تیم اول 3هزار رینگیت ، تیم دوم 2 هزار رینگیت و تیم سوم یک هزار رینگیت بعنوان جایزه دریافت خواهند کرد.(هر رینگیت معادل یک هزار و 100 تومان می باشد)

این مسابقات در سالن ورزشی منطقه امپنگ برگزار خواهد شد و ورود برای علاقمندان آزاد می باشد .
 

کد مطلب 1795226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها