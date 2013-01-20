31 پروژه مهر ماندگار در بخش های عمرانی و اقتصادی برای زنجان تعریف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی شامگاه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات و طرح ماندگار استان ،با بیان اینکه از مجموع 31 پروژه مهر ماندگار استان 22 پروژه عمرانی و 3 پروژه در بخش اقتصادی می با شد افزود: برآورد ریالی این پروزه ها 15 هزارو 589 میلیارد است.

وی با اشاره به هزینه کرد رقم 7 هزاو 725 میلیارد ریال از اعتبار پروژه های مهر ماندگار استان افزود: در حال حاضر برای تکمیل این پروژه ها 7864 میلیارد ریال مورد نیاز است.

معاون عمرانی استاندار زنجان میزان پیشرفت فیزیکی 22 پروژه عمرانی را64.47 درصد عنوان کرد و ادامه داد: از مجموع 22 پروژه 9 پروژه دارای اعتبارات ملی استانی شده است که فرآیند هزینه کرد آنها به استان تفویض شده و تخصیص ان در استان توزیع می شود.



کریمی ساخت مرکز جامعه فرهنگی – ورزشی و توانبخشی ایثارگران را جزو پروزه های مهر ماندگار دانست و افزود: پیشرفت فیزیکی این پروزه 58 درصد است و این در حالی است که بخش سوختگی بیمارستان موسوی 36 درصد، دانشکده دندانپزشکی زنجان 95 درصد و مرکز تحقیقات متابولیک زنجان 72 درصد و دانشکده پرستاری ابهر نیز دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی است.



وی با اشاره به پشرفت 89 درصدی کار ساخت بیمارستان ایجرود گفت: حذف اصلاح نقاط حادثه خیز نورین و سجاس نیز دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است.

معاون عمرانی استانداری زنجان با یادآوری اینکه در آسفالت نمودن راه های روستایی بالای 50 خانوار استان 73 ددص پیشرفت فیزیکی وجود دارد، اظهار داشت: احداث باند دوم سلطانیه- قیدار- کبودر آهنگ نیز دارای 15 درصد پیشرفت فیزیکی است.