مخالفت مجلس با تقاضای دولت برای بررسی قانون مالیات های مستقیم در کمیسیون تخصصی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن طبق اصل 85 قانون اساسی را در دستور کار داشتند.

یک فوریت این لایحه قبلاً در مجلس به تصویب رسیده است و تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی 14 آذرماه به مجلس ارایه شد.

رسیدگی به اصل 85 قانون اساسی به این معنی است که طرح یا لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد و گزارش آن به صحن مجلس ارایه شود.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با این تقاضا مخالفت کردند.

این در حالی است که رئیسی جمهور پیش از این طی سخنانی در سخنرانی خود و همچنین در سالروز اجرای هدفمندی یارانه ها از مجلس خواسته بود تا هرچه زودتر این لایحه را به تصویب رسانده و تحویل دولت دهند.

سخنان موافق و مخالفت متعاقباً منتشر می شود.