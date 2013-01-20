به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌الله‌زاده در خصوص بحث بلوکه شدن 110 هزار دلار پول توسط یک صراف ضمن بیان مطلب فوق گفت: من حرفی از ارسال این پول توسط صراف مجوز دار نزدم. در همین چهارراه استانبول کسانی هستند که کارهای صرافان را انجام می‌دهند اما مجوز کار ندارند.

آن فرد پیغام داد پول استقلال را نمی‌خورد

وی افزود: یک مرتبه این مبلغ ارسال شده اما فیفا ایراد گرفت که باید به اسم فدراسیون باشد نه رینالدو. بعد هم آن شخص که اسم آن آدم را هرچه دوست دارید بگذارید، ناپدید شد و 2 ماه بود که از پول و فرد مورد نظر خبری نبود. البته شنبه از طریق یکی از دوستان به ما پیغام داد که پول استقلال را نخورده و در آینده نزدیک می‌دهد. او گفتنه پول‌ها ارسالی یا بلوکه شده یا نیست که در این بین پول‌های خودش هم رفته روی هواد.

نمی‌گذاریم 6 امتیاز از استقلال کسر شود

مدیرعامل استقلال با اشاره به اینکه شنبه به لواسانی دبیرکل کانون صرافان ایران نامه زدیم و به خاطر کمک ایشان، از او تشکر کردیم اما انگار بعداز ظهر یکی از خبرنگاران به او تماس گرفته و حرف‌های دیگر به آقای لواسانی زد، در مورد خطر کسر 6 امتیاز از استقلال اظهار داشت: ما در تلاش هستیم و نمی‌گذاریم که 6 امتیاز کسر شود. البته پس از این اتفاقات خیلی سریع عمل کردیم تا مشکلات هرچه زودتر حل شود.

تاثیر تحرم ارزی روی پول استقلال

وی اضافه کرد: ما الان تحریم ارزی هستیم و امیدوارم این پول بلوکه شده یا برگردانده شده و یا این بازیکن پول را از طریق فیفا دریافت کند. قطعا ما پول باشگاه را از آن آدم می‌گیریم زیرا در کشورمان قانون وجود دارد.

جنگ توافقی با رویانیان دارم

فتح‌الله‌زاده با اشاره به اینکه جنگ توافقی با رویانیان دارد، در مورد صحبت‌های رویانیان که گفته است از فتح‌الله‌زاده بپرسید پول‌هایش را از کجا آورده؟، تصریح کرد: بنده تا امروز حدود 8 میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه کردم که 2 میلیارد آن را از وزارت ورزش و مابقی را از اسپانسر روی پیراهن که رویانیان هم از آن مطلع است، بدست آورده‌ام.

شفاف سازی بودجه استقلال در پایان فصل در رسانه‌ها

وی که میهمان تلفنی برنامه ورزش از نگاه دو بود، صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: کل بودجه باشگاه استقلال برای امسال 17 میلیارد تومان است. ان شاء الله در آخر فصل هم طراز مالی را بصورت شفاف رسانه‌ای خواهم کرد. البته برخی دوستان در این خصوص اشتباه می‌کنند زیرا وقتی یک تیم تا امروز حدود 8 میلیارد هزینه کرده، یعنی تا آخر فصل هم 9 میلیارد دیگر خرج دارد.

از امروز به من بگوئید "جرج"!

مدیرعامل باشگاه استقلال در واکنش به اینکه مجری برنامه او را شوالیه خواند، تصریح کرد: شما هر چه دوست دارید من را بنامید. جالب است بدانید یک روز بعد از اعطای این لقب به من، یکی از بازیکنان خارجی هم این عنوان را کسب کرد که تلویزیون این خبر را خواند. شاید از اسم من خوششان نمی‌آید، اگر اینگونه است از امروز به من بگوئید "جرج".

می‌خواهید شوالیه را پس بدهم

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهید این لقب را پس بدهم، در مورد اینکه آیا برای دریافت "شوالیه" پولی را پرداخت کردید؟، گفت: بینی و بین الله اگر شما می‌توانید با 5 هزار دلار این لقب را بگیرید، من 100 میلیون به شما می‌دهم. من برای گرفتن مدرک دکترا، برای مجله ASA که یکی از معروف‌ترین مجلات دنیاست مقاله‌ای نوشتم که چاپ مقاله در این مجله بسیار مهم است. با زور و چندبار تصحیح، در نهایت مقاله‌ام چاپ شد که برای ورودی آن باید 127 دلار می‌دادم نه اینکه برای هزینه نشان این مبلغ پرداخت شد.

برای حکم مربیگری هم باید پول داد

فتح‌الله‌زاده اضافه کرد: بطور مثال اگر آقای گل‌محمدی بخواهد مدرک بین‌المللی مربیگری بگیرد، باید برای حضور در کلاس‌های مربیگری در کشور انگلستان ورودی بدهد. پس اگر او مدرک گرفت، نمی‌توان گفت پول داده و مدرک گرفته است. حتی برای دریافت جایزه نوبل هم باید ورودی داد.

پرسپولیس گل‌محمدی موفق می‌شود

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه خیلی خوشحال است یحیی گل‌محمدی به عنوان یک مربی ایرانی هدایت پرسپولیس را برعهده گرفته، خاطرنشان کرد: ایشان از نظر فنی و اخلاقی مربی مطرحی هستند و امیدوارم روز به روز موفقتر باشند. همان روز که ایشان آمدند، گفتم حضور گل‌محمدی و باقری که هر دو پرسپولیسی‌ بوده و برای این تیم زحمت کشیده‌اند را به فال نیک می‌گیرم. همچنین مطمئنم پرسپولیس حتما با این مربیان موفق می‌شود و آینده مثبتی پیش رو دارد.

استقلال 2 - پرسپولیس یک

مدیر عامل باشگاه استقلال با تاکید بر اینکه احساس می‌کند استقلال در دربی تهران با نتیجه 2 بر یک پرسپولیس را شکست می‌دهد، تاکید کرد: امیدوارم در این بازی، از نظر فنی و اخلاقی شاهد دیداری واقعا زیبا باشیم. ما دو تیم معروف در ایران و آسیا هستیم و امیدوارم شاهد فرهنگ جدیدی از سوی هواداران در این بازی باشیم.

هواداران پرسپولیس را مانند استقلالی‌ها دوست دارم

وی با اشاره به اینکه هواداران پرسپولیس را مانند هواداران استقلال دوست دارد، یادآور شد: من با رویانیان، قلعه‌نویی با گل‌محمدی و بازیکنان با همدیگر رفیق هستند اما در زمین دو رقیب بوده که باید با احترام به همدیگر بازی مردانه و محکمی را انجام دهند. از هواداران می‌خواهم جمعه به ورزشگاه آمده و با احترام به تیم مقابل، تنها مدیر، مربیان و بازیکنان تیم خود را تشویق کنند.

مساوی به درد ما یا پرسپولیس نمی‌خورد

فتح‌الله‌زاده با بیان اینکه به دلش افتاده بازی روز جمعه، دیداری زیبا و جذاب خواهد شد، ادامه داد: رقابت گل‌محمدی با قلعه‌نویی که هر دو مربیان جوان و با دانشی هستند، بسیار جالب خواهد بود. امیدوارم بازی هم پرگل بوده و برنده داشته باشد زیرا مساوی در این مسابقه به درد ما و پرسپولیس نمی‌خورد.

دوست دارم سرخابی‌ها قهرمان شوند

وی در مورد تیم پرسپولیس هم اظهار داشت: دوست دارم امسال استقلال و پرسپولیس در لیگ و جام حذفی قهرمان شوند و سال آینده هر دو تیم با هم در آسیا بالا بروند. همچنین پرسپولیس در لیگ هم بالاتر بیاد و با نتایج اخیر این امیدواری وجود دارد که آنها هم روز به روز به رده‌های بالاتر برسند. البته خودم آذری هستم و تراکتورسازی را دوست دارم. برای سپاهان و دیگر تیم‌ها هم احترام قائلم اما نظر خودم را گفتم و دوست دارم بعد از چند سال، جام قهرمانی در تهران بماند.

فرق نوشهر و بوشهر

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان در مورد اینکه آیا در دربی سال 78 پس از 9 نفره شدن پرسپولیسی‌ها به بازیکنان استقلال گفته شده گل نزدند، گفت: اگر نقطه بوشهر و نوشهر را جابه‌جا کنید، حدود 1500 کیلومتر راهتان دور می‌شود. در آن بازی به ما نگفتند پرسپولیس را ببرید، بلکه گفتند ملاحظه کنید. ما می‌خواستیم در آن بازی حتی با یک گل پیروز شویم اما نتوانستیم و بحثی در مورد مساوی شدن حتمی بازی مطرح نشده بود.