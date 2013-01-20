حمیدرضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از فدراسیون درخواست کرده‌ایم به صورت کتبی به ما اعلام کنند که می‌توانیم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر از افشین نوروزی استفاده کنیم یا نه؟ منتظر پاسخ فدراسیون در این زمینه هستیم تا در مورد وضعیت‌مان در لیگ برتر تصمیم گیری کنیم.

"طبق حکم صادر شده نوروزی از حضور در میادین ورزشی محروم است. مگر لیگ برتر شامل این میادین نمی‌شود"؟، وی در پاسخ به این پرسش مهر تاکید کرد: تمام کارهای این فدراسیون غیرقابل پیش‌بینی است. نمی‌توانیم به این حکم و موارد آن استناد کنیم. باید خود استعلام بگیریم تا پاسخ قعطی را دریافت کنیم.

سرپرست تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد ادامه داد: درست یا غلط بودن کار نوروزی و انتقاداتی که داشته نباید ربطی به تیم باشگاهی‌اش داشته باشد. او در مورد تیم ملی و فدراسیون انتقاد کرده است پس نباید حکم صادر شده در مورد او گریبان ما را هم گرفته و بابت آن متضرر و قربانی شویم.

وی با تاکید بر اینکه افشین نوروزی از بازیکنان اصلی دانشگاه آزاد لیگ تنیس روی میز است، خاطرنشان کرد: ما برای در اختیار داشتن این بازیکن هزینه کرده‌ایم و با توجه به جذب او هدف گذاری‌هایی هم داشته‌ایم. انتقادات مطرح شده و حکم صادره شده نباید ربطی به باشگاه داشته باشد چون در مورد تیم ملی بوده است.

صابری با بیان اینکه پس از پاسخ فدراسیون در مورد روشن شدن وضعیت افشین نوروزی برای بازی در این تیم در مورد ادامه حضور در لیگ برتر تصمیم گیری می‌کنیم، اظهارداشت: اگر به نوروزی اجازه بازی در دانشگاه هم داده نشود در واقع ما را هم جریمه کرده‌اند و این درست نیست. در این صورت احتمال اینکه از ادامه مسابقات لیگ برتر کناره گیری کنیم، وجود دارد چون نبود نوروزی تمام برنامه‌های ما را به هم می‌ریزد. پس از پاسخ فدراسیون موضع خود را مشخص می‌کنیم.

سرپرست تیم دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه این تیم برای جذب افشین نوروزی با مشکلات زیادی روبرو شد، خاطرنشان کرد: ما از اول لیگ با فدراسیون مشکل داشتیم چون موقع جذب نوروزی، رئیس فدراسیون وارد عمل شد و گفت که نوروزی حق حضور در دانشگاه آزاد را ندارد و باید در نفت سپاهان بازی کند. نوروزی قربانی یکسری مسائل شد. ضمن اینکه به خاطر کار کثیف فدراسیون، سرمربی دانشگاه آزاد در هفته اول لیگ اجازه نشستن روی نیمکت نداشت.

صابری تاکید کرد: احتمال کناره گیری از لیگ برتر در صورتیکه اجازه بازی به نوروزی را ندهند، زیاد است در صورتیکه در این شرایط که تعداد کل تیم‌های تنیس روی میز بیشتر 6-5 تیم نیست، فدراسیون نباید اجازه دهد چنین اتفاقی بیفتد. شاید هم برای‌شان مهم نیست که چنین تصمیماتی می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین نوروزی روز شنبه با رای کمیته انضباطی به یک سال محرومیت قطعی از حضور در میادین ورزشی همراه با یک سال محرومیت تعلیقی و پرداخت دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.