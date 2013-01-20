اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و نمایشی در رباط کریم همزمان با دهه فجر

حجت الاسلام امیر شمس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی اداره متبوع خود برای برگزاری مراسم دهه فجر امسال، اظهار داشت: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر برنامه های متنوعی را برای شهروندان شهرستان رباط کریم تدارک دیده ایم.



ارائه برنامه های متنوع توسط کانونهای فرهنگی مساجد



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم از ارائه برنامه های متنوع کانون های فرهنگی مساجد شهر به این اداره خبر داد و گفت: این برنامه ها در حال آماده سازی بوده و جشن پیروزی انقلاب اسلامی در مساجد مختلف سطح شهر برگزار می شود.



وی با بیان اینکه انجمن نمایش شهرستان رباط کریم از 17 بهمن تا پایان دهه فجر اجرای برنامه خواهد داشت، افزود: فعالیت های این انجمن در دست اقدام بوده و مراحل تکمیلی خود را می گذراند و بعضی از انجمن ها هم طی 7 روز در نسیم شهر برای اجرای برنامه فعال خواهند بود.



اجرای 12 برنامه متفاوت در دهه فجر امسال



شمس در ادامه از اجرای12 برنامه متفاوت در دهه فجر امسال خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: انجمن خوشنویسان شهرستان رباط کریم در حال آماده سازی نمایشگاه خوشنویسی از آثار برگزیده در شهر جدید پرند و رباط کریم هستند تا این آثار را در معرض دید شهروندان قرار دهند.



این مقام مسئول به فعالیت های انجمن موسیقی و آماده سازی چندین کار برای اجرا در دهه فجر امسال اشاره کرد و اظهار داشت: انجمن هنرهای تجسمی هم در کنار نمایشگاه های نقاشی و طراحی برنامه های خود را اجرا می کند علاوه بر اینکه برنامه شب شعر در تاریخ 16 بهمن در رباط کریم توسط انجمن شعر شهرستان اجرا می شود.



تجلیل از نویسندگان فراخوان 9 دی در مراسم اختتامیه



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رباط کریم، تجلیل از نویسندگان را از دیگر برنامه های اداره متبوع خود نام برد و گفت: با فراخوان استانی درخصوص 9 دی، تاکنون 35 مقاله از استان و شهرستان دریافت کرده ایم که مراسم اختتامیه آن در دهه فجر برگزار شده و از نویسندگان برتر تجلیل خواهد شد.

