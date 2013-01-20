نشاط اجتماعی در همدان رنگی ندارد/ گمشده ای به نام شادی

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش شهرها و صنعتی شدن جوامع تاثیرات فراوانی درنشاط یک جامعه دارد و چنانچه مسائل حاشیهای از جمله درگیریها و ناامنیهای اجتماعی هم به این موارد اضافه شود در نهایت آنچه را که باید در هیاهوی شهرنشینی جستجو کرد نشاط و شادی عمومی است.
جامعه به لحاظ مواجه شدن با تحولات ساختاری همانند افزایش سالانه جمعیت، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن و در آستانه ورود به عرصه دنیای تکنولوژی شاهد بروز پدیدههای مختلفی در حوزه امنیت و آسیبهای اجتماعی است که این موضوع نشاط و شادی جامعه را بیشتر از گذشته تحت تاثیر قرار داده است.
متأسفانه بهرغم اهمیت موضوع نشاط در یک جامعه تا به امروز هیچ اندیشمند و کارشناسی در رابطه با میزان نشاط اجتماعی جامعه تحقیق و یا پژوهشی ارائه نکرده و هیچ آمار دقیقی در رابطه با میزان نشاط جامعه وجود ندارد و حتی برای سنجش میزان نشاط هم شاخص تعیینکنندهای نداریم، اما موضوعی که بارها و در دفعات مختلف توسط کارشناسان اجتماعی نسبت به توجه به آن هشدار داده شده است، مربوط به کمرنگ شدن میزان نشاط در جامعه است.
متأسفانه زمانی که صحبت از نشاط و شادی در جامعه به میان میآید، بعضی از افکار و ذهنهای پریشان مردم و تعدادی از مسئولین تعاریف اشتباهی برای نشاط در جامعه ارائه میکنند که این موضوع و نداشتن یک تعریف واحد برای آشنایی مردم با مفهوم نشاط، مشکل را دو چندان کرده است.
در صورتی که منظور از نشاط در جامعه آرامش فکری به دور ازهرگونه دغدغه اضافه یا افکار پریشان در بین مردم است که آسیبهای اجتماعی و هیاهوی زندگی شهری باعث شده است این نشاط به تدریج در جامعه کمتر از گذشته شود.
نشاط و شادی در یک جامعه آنقدر با اهمیت است که در دین اسلام هم بارها به آن اشاره شده و از دید اسلام زندگی بانشاط، نعمت و رحمت خداست و زندگی توأم با گریه و زاری و ناله و افسردگی، خلاف رحمت و نعمت خداست، چرا که شادی باعث نشاط و امید و غم و اندوه باعث افسردگی و یأس و ناامیدی است.
امنیت واقعی اولین شرط برای ایجاد نشاط اجتماعی است
در همین خصوص حجت الاسلام عباسعلی مغیثی امام جمعه نهاوند معتقد است: یکی از مباحثی که امروز مورد توجه مردم و مسئولین قرار گرفته بحث نشاط اجتماعی است که باید مصادیق واقعی آن مشخص شود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی برخی شادیها و نشاطهای موجود را تظاهر به نشاط خواند و گفت: نشاط واقعی زمانی است که انسان از درون احساس نشاط کند و در بحرانی ترین اوضاع هم آرامش خود را حفظ کند که رسیدن به این حالت جز در سایه عمل صالح به دست نمی آید.
وی افزود: نشاطهای ظاهری نه تنها عامل آرامش نخواهند بود بلکه عاملی برای انحرافات اجتماعی و ناهنجاریهای موجود می شوند.
امام جمعه نهاوند به برخی مصادیق نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: ازدواج یکی از مصادیق ایجاد نشاط اجتماعی برای جوانان است لذا اگر مسئولین امکانات و وسایل ازدواج جوانان را فراهم آورند می توانند نشاط واقعی و عمیق را در سطح جامعه بوجود بیاورند.
مشارکت شهروندان در شادابی و نشاط شهری حرف اول را میزند
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان نیز معتقد است: مشارکت شهروندان در شادابی و نشاط شهری حرف اول را میزند.
عباس صوفی با بیان اینکه برای داشتن شهری سالم، پویا، شاداب مشارکت شهروندان حرف اول را میزند، گفت: معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان باید برنامههای راهبردی تدوین کند چرا که بدون برنامه راهبردی موفقیت حاصل نمیشود.
وی افزود: نیازسنجی در این حوزه بر مبنای محله محوری انجام و با دانشگاههای استان در حوزه پژوهش که یکی از آیتمهای برنامههای راهبردی این معاونت است، تفاهم نامههایی امضاء شده است.
وی با بیان اینکه در محلات مختلف شهر همدان با فرهنگهای مختلفی روبرو هستیم ادامه داد: این برنامهها بر مبنای فرهنگ محلات تدوین شده که از جمله آن میتوان به تدوین برنامههای بلندمدت 5 ساله فرهنگی و اجتماعی اشاره نمود.
صوفی با اشاره به برگزاری جنگهای شادی در شهر همدان افزود: ایجاد شور و نشاط اجتماعی در شهروندان و فضایی پر نشاط در راس کارهای این معاونت است و در این زمینه برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری در شهر همدان با رویکرد شهروند محله، سرمایه اجتماعی و هویت شهری از فعالیتهایی است که انجام خواهد شد.
کم بودن نشاط اجتماعی عامل اصلی افزایش آسیبهای اجتماعی است
یک کارشناس اجتماعی استان همدان نیز در این زمینه گفت: کم رنگ بودن نشاط اجتماعی در جامعه عامل اصلی افزایش آسیبهای اجتماعی در همدان است.
منوچهر نوبخت با بیان اینکه خلاء نشاط اجتماعی در جامعه یکی از دلایل افزایش شمار معتادان به شمار می آید، اظهار داشت: اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی نشاط آور در کاهش شمار آسیبهای اجتماعی نقش موثری دارد.
وی با اشاره به پتانسیل ها و قابلیت های استان همدان در زمینه برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزشی، عنوان کرد: باید برنامه ریزی لازم برای برگزاری این برنامه ها انجام شود.
وی با بیان اینکه میزان مصرف دخانیات در بین بانوان همدانی در حال افزایش است، اضافه کرد: متاسفانه دخانیات به شدت جوانان جامعه را هدف قرار داده است و اثرات سوء مصرف آن گریبانگیر خانواده ها شده است.
نوبخت افزود: نشاط اجتماعی یکی از مؤلفههای داشتن جامعه ای پویا و رو به رشد است و وجود این خصیصه تا آن حد مهم است که اگر جامعهای از روحیه خوب و با طراوتی برخوردار باشد هم دوران سخت اقتصادی را بهتر تحمل خواهد کرد و هم امیدوارانه از اتخاذ سیاستهای ریاضتی حمایت خواهد کرد.
وی گفت: نکته دیگر آنکه با ایجاد شور و نشاط اجتماعی در قشرهای جامعه توسط یک سازمان میزان علاقهمندی، اعتماد و حمایت عمومی از آن سیستم افزایش مییابد و پشتوانههای آن نیز محکمتر میشود.
وی افزود: از جمله عوامل ایجاد این نشاط اجتماعی، برگزاری جشنها، کنسرتها، فراهم کردن زمینه تفریحات سالم، ایجاد تفرجگاهها برای جوانان و خانوادههاست که برگزاری اینگونه برنامهها به بهانههای مختلف میتواند موجب ایجاد و تقویت حس نشاط و امید در میان اقشار مختلف جامعه شود و آنها را نسبت به فعالیتها و وظایف اجتماعی و اقتصادی و غیره که منجر به رشد کلی یک جامعه می شود، مصممتر کند.
وضعیت نامناسب اقتصادی یکی از علتهای اصلی کاهش نشاط است
نوبخت با بیان اینکه امروزه به دلایل متعددی سطح نشاط و پویایی در جامعه پایین آمده است، افزود: وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی یکی از علتهای اصلی آن است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این خصوص گفت: جشنواره ها در راستای افزایش نشاط اجتماعی در همدان برگزار می شود
خسرو بیات گفت: در ایام دهه فجر و بهمن ماه، جشنواره های فرهنگی و هنری متعددی در همدان در راستای افزایش نشاط اجتماعی در استان برگزار می شود.
وی افزود: پویایی و نشاط از شاخص های مهم فرهنگی است و در این راستا سعی می کنیم با برگزاری برنامه های شاد و متنوع فضای پرنشاطی را در استان همدان ایجاد کنیم.
بیات با بیان اینکه تعامل، صمیمیت و برنامه ریزی از ارکان مهم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است ادامه داد: ریسک پذیری از خصوصیات دستگاه های فرهنگی است و تمام برنامه هایی که اجرا می شود باید به طور دقیق و منظم مستند سازی شود.
وی با تشریح برنامه های فرهنگی هنری استان در بهمن و اسفند سال جاری گفت: هفدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر استان، پانزدهمین جشنواره موسیقی فجر، یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، دومین جشنواره مشاعره ادبی استان، جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان، جشنواره عکس با موضوع پیشگیری از اعتیاد، افتتاح 12 مرکز خانه های فرهنگ دیجیتال، برگزاری جشنواره ادبی استان، کارگاه آموزشی داستان نویسی، جلسه نقد و بررسی کتاب های شش ماه اول سال، تهیه و تدوین بسته های فرهنگی مرتبط با فعالیت های اجرایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نمایشگاه های متعدد آثار فرهنگی و هنری از جمله مهمترین برنامه هایی است که در این ایام برگزار می شود.
کمبود اماکن تفریحی و تفرجگاه در همدان مزید بر علت شده است
با این تفاسر آنچه مسلم است اینکه کمبود اماکن تفریحی و تفرجگاه در همدان مزید بر علت شده و در نتیجه جوانان این دیار برای داشتن نشاط و طراوت به مواد روانگردان و مخدر رو میآورند و در آخر هم نشاطی که به دست نمیآورند هیچ، زندگی و جوانی خود را هم به خیال این آرزوی محال میبازند.
نبود برنامههای جذاب و مفرح فرهنگی و برگزار نشدن جشنوارههای متنوع نیز که در استان همدان به دردی کهنه مبدل شده آنقدر طبیعی جلوه کرده است که گویا مردمان این دیار چندان به شادی و اسباب آن رغبتی نشان نمیدهند و بیشتر میل به دلمردگی دارند!
در مجموع، ضرورتی که امروزه نسبت به این دیار و استان احساس میشود، ایجاد فضای روحبخش و نشاطآور در سطح استان است تا بتواند خلأ ناشی از فقدان فضاها و امکانات تفریحی را در این استان جبران کند.
فراموش نکنیم، چنانچه همانند بسیاری از آسیبهای اجتماعی به این موضوع هم کم توجهی کنیم، در آیندهای نه چندان دور شاهد یک آسیب اجتماعی جدید خواهیم بود که این بار علاوه بر تأثیرات منفی در جامعه با جسم و روح انسانها هم سرو کار دارد.
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